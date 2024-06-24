كيف تقتل الحرارة؟ تعرف على عواقب ارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة

مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة في الخارج، فإن ما يحدث داخل جسم الإنسان يمكن أن يصبح معركة حياة أو موت يتم تحديدها ببضع درجات فقط.

إن نقطة الخطر الحرجة عند الخروج في الهواء خلال الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يمكن أن يسبب المرض والوفاة.

وحسب موقع Hindustan times فقد صرح الباحثون الذين وضعوا الناس في صناديق ساخنة لمعرفة ما يحدث لهم، مع معاناة الكثير من الولايات المتحدة والمكسيك والهند والشرق الأوسط من موجات الحر الشديدة، التي تفاقمت بسبب تغير المناخ الذي يسببه الإنسان، أوضح العديد من الأطباء وعلماء وظائف الأعضاء وغيرهم ما يحدث لجسم الإنسان في مثل هذه الحرارة.

درجة حرارة الجسم الرئيسية:

تبلغ درجة حرارة الجسم الأساسية أثناء الراحة عادة حوالي 98.6 درجة فهرنهايت اي 37 درجة مئوية، وقال أولي جاي، أستاذ الحرارة والصحة في جامعة سيدني في أستراليا، حيث يدير مختبر الهندسة الحرارية، إن هذا لا يبعد سوى 7 درجات (4 درجات مئوية) عن وقوع كارثة على شكل ضربة شمس.

وقال الدكتور نيل غاندي، مدير طب الطوارئ في مستشفى هيوستن ميثوديست، إنه خلال موجات الحر، سيتم فحص أي شخص يعاني من حمى تصل إلى 102 أو أعلى ولا يوجد مصدر واضح للعدوى بسبب الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس الأكثر شدة.

وقال: "سنشهد بشكل روتيني درجات حرارة أساسية تزيد عن 104 أو 105 درجات خلال الصيف هذا العام بسبب اجتياح نوبات الحرارة العالم وقال إن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة يجعل اي انسان معرض لخطر الوفاة بشكل كبير.

كيف يقتل ارتفاع درجات الحرارة؟

أضاف جاي أن الحرارة تقتل بثلاث طرق رئيسية، الطريقة الأولى المعتادة هي ضربة الشمس، وهي زيادات خطيرة في درجة حرارة الجسم تؤدي إلى فشل الأعضاء.

فعندما تصبح درجة حرارة الجسم الداخلية ساخنة للغاية، يعيد الجسم توجيه تدفق الدم نحو الجلد ليبرد، ولكن هذا يحول الدم والأكسجين بعيدا عن المعدة والأمعاء، ويمكن أن يسمح للسموم التي تقتصر عادة على منطقة الأمعاء بالتسرب إلى الدورة الدموية.

واستكمل: "يؤدي ذلك إلى سلسلة من التأثيرات منها تخثر الدم في جميع أنحاء الجسم وفشل العديد من الأعضاء، وفي النهاية الموت.

الضغط على القلب:

لكن القاتل الأكبر في الحرارة هو الطريقة الثانية في الضغط على القلب، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث يبدأ مرة أخرى بتدفق الدم إلى الجلد للمساعدة في التخلص من الحرارة الأساسية، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم أثناء محاولة ضخ المزيد من الدم للمنع الجسم من الإغماء.

وقال جاي: "يتطلب من القلب أن يقوم بعمل أكثر بكثير مما ينبغي عليه القيام به في العادة وبالنسبة لشخص مصاب بمرض في القلب، يبدو الأمر مثل الركض السريع جدا مما يحمل القلب مجهودا زائدا.

الجفاف:

اما الطريقة الثالثة فهي الجفاف الخطير قال جاي: عندما يتعرق الناس، فإنهم يفقدون السوائل إلى درجة يمكن أن تجهد الكلى بشدة و الكثير من الناس قد لا يدركون خطورة ذلك على صحتهم.

حيث إن الجفاف يمكن أن يتطور إلى صدمة، مما يتسبب في توقف الأعضاء عن العمل بسبب نقص الدم والأكسجين والمواد المغذية، مما يؤدي إلى نوبات والوفاة لذلك يكون الجفاف خطيرًا للغاية، بل ومميتًا، ولكنه خطير بشكل خاص بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات طبية ويتناولون أدوية معينة فهو يقلل من تدفق الدم ويزيد من مشاكل القلب.

مهاجمة الدماغ:



تؤثر الحرارة أيضًا على الدماغ وقال العديد من الأطباء إنه يمكن أن يسبب لدى الشخص ارتباكًا، أو صعوبة في التفكير.

فأحد الأعراض الأولى التي تواجه الانسان بسبب الحرارة هو الشعور بالارتباك، ويمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى خلل إدراكي.

قياس الرطوبة وخطورتها:

يستخدم بعض العلماء قياسًا معقدًا لدرجة الحرارة الخارجية يسمى درجة حرارة الكرة الأرضية الرطبة والتي تأخذ في الاعتبار الرطوبة والإشعاع الشمسي والرياح وقد أظهرت الاختبارات أن نقطة خطر البصيلة الرطبة تقترب من 87 ٪ وقال إن هذا الرقم بدأ يظهر في الشرق الأوسط.

أضاف أن نقطة الخطر بالنسبة لكبار السن هي درجة حرارة البصيلة الرطبة البالغة 80 ٪ فموجات الحرارة عالية الرطوبة التي يشهدها الشرق الأوسط قد تقتل عدداً أكبر بكثير من الناس في الأيام القادمة حيث تؤثر الرطوبة على قدرة العرق على التبخر.