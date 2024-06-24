الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الأشغال والنقل اللبنانى لـ"القاهرة الإخبارية": الحكومة تبحث اتخاذ إجراءات قانونية ضد تليجراف

وزير الأشغال العامة
وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني

قال علي حمية، وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، إن إسرائيل تشوش على الأقمار الصناعية في شرق المتوسط منذ أكتوبر الماضي، مؤكدًا أن حركة الطيران لم تتأثر نهائيًا في مطار بيروت الدولي عقب تقرير "تلجراف" بل زادت عدد الرحلات الجوية القادمة للبنان.

وأضاف "حمية"، خلال لقاء خاصة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي نفى صحة ادعاءات تقرير التلجراف والحكومة اللبنانية تبحث اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحيفة.

وأشار وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، أن تقرير التلجراف لن يؤثر على مرافق لبنان الحيوية والصحيفة استندت إلى مصادر غير رسمية وغير معروفة.

ونوه، بأننا دعونا جميع السفراء ووسائل الإعلام لجولة بمطار بيروت الدولي انطلاقًا من مبدأ الشفافية، كما تم تفنيد التفاصيل والادعاءات بتقرير صحيفة التلجراف الخاص بمطار بيروت الدولي.

​وأكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، أن بيروت تواجه حربًا نفسية للنيل من سمعة مطار بيروت الدولي وهو من أهم مرافقها.

علي حمية الاقمار الصناعية أكتوبر القاهرة الإخبارية التلجراف

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