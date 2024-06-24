الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في العلمين بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلنت المهندسة هند مساعد، مدير مديرية التموين بمطروح، عن تنفيذ حملة موسعة ضد مافيا تجار الدقيق البلدي المدعم بمشاركة إدارة تموين العلمين برئاسة أحمد خليل، لتنجح من ضبط 5 أطنان  تقريبًا دقيق بلدي مدعم بأحد المخازن. 

 

السوق السوداء

وأكدت أن ذلك جاء بعد ورود  معلومات سرية عن مكان تخزين دقيق بلدي قام صاحب مخبز بلدي بمدينة العلمين بتجميعهم بغرض البيع في السوق السوداء، وتم ضبط كميات الدقيق والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهم. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة للأسواق ومنع أى تجاوزات أو احتكار للسلع الأساسية والمدعمة وعدم التلاعب بها. 

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