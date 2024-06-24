«الأرصاد» تكشف تفاصيل آخر أسبوع في يونيو.. ماذا تشهد البلاد؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع الأخير من يونيو الجاري على جميع أنحاء الجمهورية وذلك اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء 25 يونيو وحتى الأحد المُقبل الموافق 30 يونيو.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ارتفاع نسب الرطوبة

وتشهد البلاد ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من (3:2) درجة مئوية.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنَّه اعتبارًا من الثلاثاء 25 يونيو وحتى الخميس 27 يونيو، تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن الجمعة 28 يونيو إلى الأحد 30 يونيو، تشهد البلاد نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس المتوقعة خلال هذه الفترة على كافة أنحاء الجمهورية:

سبب اختلافات درجات الحرارة فى الصيف

وأوضحت الهيئة في وقت سابق، سبب اختلاف درجات الحرارة المحسوسة والمُعلنة، مؤكدة أنَّ الشعور بالحرارة صحيح فعلًا، لأنه ببساطة يتواجد داخل جسم معدني يمتص المزيد والمزيد من حرارة الشمس ويسخن سريعًا، لذلك نجد أن الحرارة المحسوسة التي يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت التعرض للشمس، ومدته وسرعة الرياح ونسبة الرطوبة.

معايير موحدة لقياس درجات الحرارة

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنَّ هذه الاختلافات في إحساسنا بالحرارة وضعت معايير موحدة لقياس درجات الحرارة في العالم أجمع، وهو ما وضعته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والتي تتمثّل في وضع جهاز ترمومتر في صندوق خشبي على ارتفاع 2 متر من سطح الأرض، والذي توجد به فتحات مصممة لدخول الهواء وعدم السماح بمرور أشعة الشمس من خلاله، ثمَّ تحت هذا الكشك الخشبي أرضية مغطاة بالحشائش الخضراء التي تمتص أشعة الشمس حتى لا يؤثر ارتداده على خزان الترمومتر.

وبهذا تكون درجة الحرارة المقاسة أو المعلنة هي قياس لدرجة حرارة الهواء الساكن في الظل على ارتفاع 2 متر من سطح الأرض، لذلك تختلف الحرارة المقاسة أو المعلنة عن درجات الحرارة المحسوسة.