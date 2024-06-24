الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحضيرات مكثقة لمسلسل "وتر حساس" لصبا مبارك

صبا مبارك
صبا مبارك

يواصل المخرج وائل فرج في الوقت الحالي تحضيرات مسلسل “وتر حساس” على قدم وساق والذي تخوض بطولته الأردنية صبا مبارك تمهيدا لانطلاق التصوير.

وعاين المخرج وائل فرج الفترة الماضية عدد من مواقع التصوير كما عقد جلسات عمل مكثفة للاتفاق على الخطوط العريضة للمسلسل، وترشيح الفنانين المشاركين المقرر المشاركة في العمل ومن المفترض أن ينطلق تصويره خلال الشهر المقبل.

قائمة أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل “وتر حساس” يشارك في بطولته بجانب النجمة صبا مبارك كل من الفنان محمد علاء “جمايكا”، وإنجى المقدم، وهيدي كرم، وهاجر عفيفي، وتقى حسام، ومحمد العمروسي، وعايدة فهمى، وتميم عبده، ومقرر عرض العمل في موسم “الأوف سيزيون” وتحديدا قبل نهاية عام 2024.

أحداث مسلسل وتر حساس

وتدور أحداث مسلسل وتر حساس في إطار درامي اجتماعي ملئ بالإثارة والتشويق وهو من تأليف أمين جمال  وينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل بين السطور بطولة صبا مبارك

وحققت صبا نجاحات متاالية خلال الفترة الماضية، وتحديدا بموسم الاةف سيزون الماضي، وذلك بمسلسل بين السطور بمشاركة الفنان محمد علاء “جمايكا” والذي يتعاون معها مجددا في مسلسل “وتر حساس”.

كما تجتمع صبا مبارك بالمخرج وائل فرج مجددًا بعدما حققا نجاحًا سويًا خلال مسلسل بين السطور الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى على قناة ON، ولاقى إشادات جماهيرية وتفاعل مع كبير مع أحداثه المشوقة التي اعتمدت على لغز جريمة قتل ظل المشاهدون يبحثون عنه طوال الحلقات.

المخرج وائل فرج وائل فرج وتر حساس مسلسل “وتر حساس” صبا مبارك مسلسل وتر حساس النجمة صبا مبارك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة

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