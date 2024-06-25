الثلاثاء 25 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 25-6-2024

دعاء الصباح
دعاء الصباح

يحرص المسلمون على معرفة أدعية مستجابة وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 25-6-2024 عبر جوجل، للتقرب من الله عز وجل بالدعاء والأذكار.

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 25-6-2024

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة دعاء الفجر وأذكار الصباح اليوم الثلاثاء 25-6-2024.

أدعية مستجابة اليوم الثلاثاء

دعاء الفجر مكتوب

اللهمّ رضّني بما قضيت لي وعافني فيما أبقيت حتى لا أحب تعجيل ما أخّرت ولا تأخير ما عجّلت. 

اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر، ونيلًا لكل مقصد، وارزقنا القمة في درجات العلم. 

اللهم اجعل أيامي عيدًا، ويومي سعيدًا، وعمري مديدًا يا الله، واجعل لي من كل هم فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا.

أذكار الصباح اليوم

(أَصبَحْنا على فِطرةِ الإسلامِ، وعلى كَلِمةِ الإخلاصِ، وعلى دِينِ نَبيِّنا محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعلى مِلَّةِ أبِينا إبراهيمَ، حَنيفًا مُسلِمًا، وما كان مِنَ المُشرِكينَ).

(بسمِ اللهِ الذي لا يَضرُ مع اسمِه شيءٌ في الأرضِ ولا في السماءِ وهو السميعُ العليمِ)، (سبحانَ اللَّهِ وبحمدِه لا قوَّةَ إلَّا باللَّهِ، ما شاءَ اللَّهُ كانَ وما لم يشأ لم يَكن، أعلمُ أنَّ اللَّهَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ وأنَّ اللَّهَ قد أحاطَ بِكلِّ شيءٍ علمًا)، فإنَّهُ من قالَها حينَ يصبِحُ حُفِظَ حتَّى يمسيَ ومن قالَها حينَ يمسي حُفِظَ حتَّى يصبِحَ.

دعاء لطلاب الثانوية العامة 2024 

اللهم وفق طلاب الثانوية العامة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعل امتحاناتهم يسيرة ولا تجعلها عسيرة وأعطهم مرادهم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق طلاب الثانوية العامة، ويكرمهم ويشرح صدورهم وييسر لهم أمورهم ويذكرهم ما نسوا ويفرح قلوبهم بالنجاح والتوفيق.

دعاء فكً الكرب والهم للغير

اللَّهمَّ إنِّي أسألكَ من خيرِ ما سألكَ عبدكَ ونبيكَ، وأعوذ بكَ من شرِّ ما عاذَ منه عبدكَ ونبيكَ، ربي إنِّي أسألكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قولٍ وعملٍ، وأعوذ بكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، كما أسألكَ أن تجعلَ كلَّ قضاءٍ قضيتَه لي خيرًا.

دعاء ختم القرآن

اللهم أصلح لى دينى الذي هو عصمة أمري، وأصلح لى دنياى التي فيها معاشي، وأصلح لى آخرتى التي فيها معادي، وأجعل الحياة زيادة لى في كل خير وأجعل الموت راحة لى من كل شر اللهم أجعل خير عمرى آخره وخير عملى خواتمه وخير أيامى يوم ألقاك فيه.

دعاء يشفى الصدور من الشيخ رمضان عبد المعز لأهل فلسطين

«اللهم املأ قلوبنا بالعزيمة».. دعاء الفجر اليوم الأحد 23 يونيو 2024

دعاء دخول المسجد

ورد عنْ أَبِي أُسَيْدٍ في دعاء دخول المسجد والخروج منه، أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ:اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ»، رواه مسلم.

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