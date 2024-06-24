الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

2 مليار دولار لدعم الموازنة من شركاء التنمية الدوليين.. "يعقوب" تكشف التفاصيل

رانيا يعقوب
رانيا يعقوب

قالت رانيا يعقوب، محلل الاقتصاد الكلي، إنه في ظل ظروف الاقتصاد العالمي المتواترة، والتوترات التي تحدث في المنطقة لافتة إلى أننا نعيش في منطقة تشتعل في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، وتوترات في منطقة البحر المتوسط والتي لها تأثيرات على اقتصاديات المنطقة.

وأضافت يعقوب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، أن الاقتصاد المصري من الاقتصاديات التي تأثرت بشكل كبير، لافتة إلى أن حشد 2 مليار دولار لدعم الموازنة من شركاء التنمية الدوليين، وبالتالي فإن وجود مثل هذا الدعم الميسر، حيث يأتي هذا الدعم ضمن برنامج الدعم الميسر بمعنى أنه سيتم تسديده على مدار 35 سنة، منهم خمس سنوات فترة سماح، وبالتالي فلن يسبب إرهاقا للدولة المصرية.

وأوضحت، أن هذا البرنامج سيكون موجها لدعم الاقتصاد الكلي والموازنة في عدة إطارات؛ أهمها الاصلاحات الهيكلية التي يقوم بها الاقتصاد المصري والتي تلتزم بصورة أكبر لبرامج الدعم، وقد رأينا بعض الوزارات التي ستكون ضمن هذا البرنامج مثل وزارة العدل، وزارة الكهرباء، وزارة البترول وغيرها.

دعم الموازنة ​​الاقتصاد العالمي الحرب الاسرائيلية على غزة شركاء التنمية الدوليين

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