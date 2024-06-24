الشوط الأول.. فاركو يتقدم على الاتحاد السكندري في الدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة فاركو والاتحاد السكندري، المقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة السابعة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024)، بتقدم الفريق البرتقالي بهدف نظيف.

وفي الدقيقة الـ15، يحرز عمرو ناصر، هدف عالمي للفريق البرتقالي، مستغلا تمرينة خطأ من لاعبي الاتحاد منتصف الملعب وتقدم المهدي سليمان، ليسقط الكرة من فوق حارس الاتحاد السكندري، داخل الشباك.

وبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: عمرو ناصر وياسين السيد، ومحمد فخري ومحمود عماد.

خط الوسط : جابر كامل وجيفرسون انكادا، وأحمد عوض.

خط الهجوم: محمود جهاد وسيف تيري، وشكري نجيب.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد نديم ورامي صبري، وأحمد جمال وعمرو جمال، وأحمد شريف البحراوي ووليد علي، وعزمي غوما وأحمد فؤاد.

https://twitter.com/ONTimeSports/status/1805277288063242678

أما تشكيل الاتحاد السكندري، كان التالي..

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: لحبيب حسن وإسلام أبو سليمه، وكريم الديب وسيف تقا.

خط الوسط: خالد الغندور ومورو ساليفو، وعمرو صالح.

خط الهجوم: بواتينج وأحمد عيد، ومابولولو.

يجلس على مقاعد البدلاء: عمر صلاح وناصر ناصر، وشريف رضا وهشام صلاح، وأحمد غنيم وعبدالغني محمد، ومازن أشرف وعموري، وعمر الوحش.