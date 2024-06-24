الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد البهواشى: الاقتصاد المصرى ليس اقتصاد لحظة.. والسوق السوداء لن تعود

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

قال الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن هناك بعض المستفيدين من الأزمات في مصر يلعبون على العامل النفسي في كثير من الأحيان.

وأضاف "البهواشي" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن هؤلاء يروجون لشائعات لا أساس لها من الصحة، معلقًا: "يروجون لأنه في بداية شهر 7 ستكون هناك ارتفاعات كبيرة في الأسعار وهذا يجعل فئات من الشعب تتوقع وجود تضخم ويحدث تكالب على شراء السلع مرة أخرى وتحدث الفجوة مجددًا".

وتابع: "يجب أن يطمئن الناس أن الاقتصاد المصري ليس اقتصاد لحظة، وما يتم يكون بخطوات مدروسة بها استدامة وهذا الهدف الذي تعمل عليه الدولة المصرية في سياساتها الإصلاحية".

وأكد أن استقرار سعر الصرف يعد رسالة للجميع بأنه لا داعي لخلق سوق سوداء مرة أخرى، مشيرًا إلى أن هذا لن يحدث مجددًا مع الوفرة في المعروض وزيادة التدفقات الاستثمارية.

السلع أسعار السلع زيادة المعروض خبير اقتصادي اكسترا نيوز

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