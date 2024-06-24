الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تصل لـ41 درجة.. "الأرصاد" تعلن طقس الثلاثاء وتحذر من ارتفاع شديد (صور)

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 25 يونيو 2024، على كافة أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

حالة الطقس الثلاثاء

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من (2 إلى 3) درجة مئوية.

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نشاط للرياح

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس غدا الثلاثاء

حالة الطقس الثلاثاء

وكانت الهيئة قد أوضحت، في وقت سابق، سبب اختلاف درجات الحرارة المحسوسة والمُعلنة، مؤكدة أنَّ الشعور بالحرارة صحيح فعلًا، لأنه ببساطة يتواجد داخل جسم معدني يمتص المزيد والمزيد من حرارة الشمس ويسخن سريعًا، لذلك نجد أن الحرارة المحسوسة التي يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت التعرض للشمس، ومدته وسرعة الرياح ونسبة الرطوبة.

 

معايير موحدة لقياس درجات الحرارة

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنَّ هذه الاختلافات في إحساسنا بالحرارة وضعت معايير موحدة لقياس درجات الحرارة في العالم أجمع، وهو ما وضعته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والتي تتمثّل في وضع جهاز ترمومتر في صندوق خشبي على ارتفاع 2 متر من سطح الأرض، والذي توجد به فتحات مصممة لدخول الهواء وعدم السماح بمرور أشعة الشمس من خلاله، ثمَّ تحت هذا الكشك الخشبي أرضية مغطاة بالحشائش الخضراء التي تمتص أشعة الشمس حتى لا يؤثر ارتداده على خزان الترمومتر.

 

وبهذا تكون درجة الحرارة المقاسة أو المعلنة هي قياس لدرجة حرارة الهواء الساكن في الظل على ارتفاع 2 متر من سطح الأرض، لذلك تختلف الحرارة المقاسة أو المعلنة عن درجات الحرارة المحسوسة.

 

درجات الحرارة اليوم 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 25 يونيو 2024، على أبرز محافظات ومدن القاهرة:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 39، المحسوسة 41، الصغرى 27.
  • الإسكندرية: العظمى 33، المحسوسة 36، الصغرى 23.
  • العاصمة الإدارية: العظمى 39، المحسوسة 41، الصغرى 26.
  • مطروح: العظمى 31، المحسوسة 34، الصغرى 22.
  • أسوان: العظمى 45، المحسوسة 45، الصغرى 30.
  • الوادي الجديد: العظمى 45، المحسوسة 45، الصغرى 27.
  • أبوم سمبل: العظمى 43، المحسوسة 43، الصغرى 28.
  • شرم الشيخ: العظمى 43، المحسوسة 45، الصغرى32.
  • طابا: العظمى 38، المحسوسة 40، الصغرى 26.
  • رفح: العظمى 32، المحسوسة 35، الصغرى 22.
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