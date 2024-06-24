الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

متحدث فتح لـ"القاهرة الإخبارية": إسرائيل تشن حرب وجود على السلطة الفلسطينية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال جمال نزّال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إنّ ثمّة جبهة عالمية ضد برنامج الحكومة الإسرائيلية وضد ممارساتها يعبر عن نفسه في الأطر الدولية، سواء مجلس الأمن الدولي، محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية.

وأضاف "نزّال"، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نتحرك على هذه الجبهات كقيادة لحركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية في إطار التعاون مع الدول العربية"، مشددًا على أن إسرائيل تشن حرب وجود على السلطة الوطنية الفلسطينية، باعتبارها الطرف الأكثر صدقية في الساحة العالمية لاكتساب دعم واعتراف عالمي بهذا المطلب التحرري. 

وتابع: "ما تسعى إليه إسرائيل مرفوض عالميا، نعم نفتقر إلى وسائل لكسر الإرادة الإسرائيلية في هذا المجال، ولكن لا يُستهان بهذا الزخم العالمي لرفض الطروحات العنصرية المتطرفة في إسرائيل". 

وواصل: "في إسرائيل يركزون على ضرورة إزاحة السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها منطلق الفلسطينيين لدعم دولي أكثر زخما في تقبل المطالب الفلسطينية بالتحرر والاستقلال، ومن هنا يجيء كل التضييق الإسرائيلي على السلطة الوطنية الفلسطينية".

متحدث فتح القاهرة الإخبارية السلطة الفلسطينية حركة فتح المتحدث باسم حركة فتح

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