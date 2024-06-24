دعوة لترشيد الاستهلاك.. ندوة لتعريف رجال الدين بمراحل تنقية المياه في سوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، اليوم الإثنين، ندوة لتعريف رجال الدين بمراحل تنقية مياه الشرب والجهد المبذول فى انتاج كوب مياه نظيف ومطابق للمواصفات القياسية لجودة المياه.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، أنه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة والتى يتم تنفيذها فى 181 قرية بمحافظة سوهاج والتى تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي متكامل.

وأوضحت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تم تعريف رجال الدين الاسلامى بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحي هذا بالاضافة الى التعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات واضرارها على الصحة العامة واهمية استخدام القطع الموفرة فى ترشيد الاستهلاك.



وفى نهاية اللقاء، تم مطالبة رجال الدين المشاركين بضرورة حث المواطنين من خلال الخطب بالمساجد على اهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على شبكات الصرف الصحي ونشر ثقافة الوعى المائى لان الحفاظ على الموارد المائية مسئولية الدولة والمواطنين معًا.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، أن عمل فرق المناوبات مستمر لمتابعة كفاءة تشغيل وصيانة جميع مواقع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بجميع مراكز المحافظة بهدف وصول الخدمة لجميع المواطنين بجودة عالية طوال اليوم.



وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن فرق المناوبات تقوم بمتابعة تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من استمرار عمل المحطات بكامل طاقتها والقيام بأعمال الصيانة الدورية والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية ومطابقة السيب النهائى بمحطات معالجة الصرف الصحى.

وأوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون الرقابة والمتابعة والتفتيش والموارد البشرية، أنه تم تشكيل عدد 18 فرقة مناوبه بعدد 3 مناوبات يوميا خلال ايام العيد لتفقد أكثر من 200 محطة مياه شرب وصرف صحى فى كل مراكز المحافظة تشمل 8 محطات معالجة صرف صحى كبرى و11 محطة مياه سطحية كبرى وعدد 36 محطات مدمجة ونقالي ومطورة و70 محطة رفع صرف صحى و75 محطة مياه جوفية إلى مواقع إصلاح كسور خطوط مياه الشرب والصرف الصحى ومتابعة شكاوى المواطنين الخاصة بجودة المياه وذلك لتحقيق رضا المواطنين.