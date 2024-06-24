لأول مرة.. أحمد رفعت يظهر فى فيوتشر بعد حادث سقوطه

ظهر أحمد رفعت، لاعب مودرن فيوتشر لأول مرة منذ أشهر بعد حادثة سقوطه مغشيًا عليه في أرض الملعب خلال مباراة فريقه بالدوري.

وأصيب رفعت بأزمة قلبية في مباراة فريقه مودرن فيوتشر أمام الاتحاد في الأول من رمضان حيث تم نقل اللاعب من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية بالمستشفى الذي يمكث فيه بعد استقرار حالته الصحية.

وظهر رفعت رفقة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف، في أول زيارة للنادي بعد خروج منذ شهر أبريل الماضي.

وقال رفعت بعد خروجه: “كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، حبيت أشكركم على دعواتكم لى الفترة الماضية وبفضل الله تم شفائي”.

وتابع: “أحب أشكر دكاترة مستشفى زمزم على ما فعلوه معى خلال الفترة الماضية، وبفضل دعواتكم وفضل ربنا الحمد لله عديت المرحلة الصعبة والأمور استقرت بشكل كبير أشكر كل من زارنى أو دعا لى خلال الفترة الماضية، أشكرهم من قلبي على كل الدعم خلال الفترة الماضية، وربنا يديم الصحة والسعادة على الجميع”.