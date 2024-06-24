أستاذ علوم سياسية: إسرائيل أدمنت الأكاذيب والمراوغات خاصة تجاه الدولة المصرية

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وحازم منذ البداية.

إغلاق معبر رفح

وأكد الدكتور حسن سلامة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن معبر رفح مفتوح منذ اللحظة الأولى من أحداث ٧ أكتوبر أمام المساعدات الإنسانية العابرة إلى الشعب الفلسطيني، ولم يتم إغلاق المعبر إلا بعد سيطرة الجانب الصهيوني على المعبر من الجهة الفلسطينية.

وأضاف في حديثه، أن مصىر أكدت مرارًا وتكرارًا رفضها التام لسياسة التجويع والحصار التي تتبعها إسرائيل الآن بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن إسرائيل أدمنت الأكاذيب والمراوغات خاصة تجاه الدولة المصرية، وذلك لأن سلطات الاحتلال الصهيوني تعلم أن مصر كانت وستظل الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية.

شهداء القطاع

وكانت قد أفادت الصحة الفلسطينية، بوصول 7 شهداء و22 مصابًا إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء استهداف الاحتلال مواطنين بمحافظة خان يونس جنوبي القطاع.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.