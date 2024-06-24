الإثنين 24 يونيو 2024
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ماذا يفعل وزير الدفاع الإسرائيلى فى الولايات المتحدة؟.. وسر التوقيت

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال رامي جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت بدأ زيارة إلى واشنطن تستمر 3 أيام بدعوة من نظيره الأمريكي لويد أوستن.

وأضاف "جبر"، في مداخلة عبر "جولة المراسلين"، مع الإعلامي رعد عبد المجيد، على قناة "القاهرة الإخبارية": "من المقرر  أن يلتقي جالانت أوستن وقادة في البنتاجون لمناقشة عدة ملفات، من بينها التصعيد في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان، والحرب في غزة ومجرياتها وتطوراتها، بالإضافة إلى حديث مفتوح عن اليوم التالي للحرب".

وتابع: "زيارة جالانت تأتي في خضم أزمة جديدة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بسبب التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أحد الفيديوهات، والتي اتهم فيها واشنطن بأنها تخلت عن دعمها لإسرائيل وأنها توقف شحنات الأسلحة المتجهة لإسرائيل، وهو ما رد عليه البيت الأبيض بأنه كلام غير دقيق".

وزير الدفاع الإسرائيلي الولايات المتحدة رامي جبر القاهرة الإخبارية جالانت

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