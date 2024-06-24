العاهل المغربى يطلق عملية إنسانية ومساعدات للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة

أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، مساء اليوم الإثنين، تعليماته لإطلاق عملية إنسانية وتوجيه مساعدات طبية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الخارجية المغربية، في بيانها اليوم، أن هذه المساعدات تتكون من أربعين طنًا من المواد الطبية تشمل معدات لعلاج الحروق، والطوارئ الجراحية وجراحة العظام والكسور، وكذا أدوية أساسية، مضيفًا أن هذه المواد الطبية موجهة للبالغين، وكذا للأطفال صغار السن.

وأضافت الخارجية المغربية أن الملك محمد السادس تكفل بجزء كبير من هذه المساعدات من ماله الخاص.

ومن المقرر أن يتم إيصال المساعدات المغربية عبر نفس الطريق البري غير المسبوق الذي جرى اتباعه خلال عملية إرسال المساعدات الغذائية، في شهر رمضان الأخير.

وأوضحت الخارجية المغربية أن هذه العمليات الإنسانية للشعب الفلسطيني تأتي لتؤكد الالتزام الفعلي والعناية الموصولة التي يوليها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية.

وتندرج المساعدات الطبية الملكية في إطار تقليد عريق للتضامن الفعال مع فلسطين، وفي إطار استمرار العناية الملكية تجاه الشعب الفلسطيني.