خبير اقتصادي: الدولة عملت على زيادة المعروض لخفض أسعار السلع

تحدث الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، عن جهود الدولة في خفض أسعار السلع وتراجع الإن الدولة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات خلال الفترة الماضية بهدف زيادة المعروض من السلع.

وأضاف "البهواشي" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن من ضمن السياسات الإصلاحية أيضًا القضاء على سوق الصرف الموازي مما أدى إلى حدوث وفرة في السيولة النقدية والإفراجات الجمركية.

وتابع: "الدولة المصرية تعمل بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها لجنة السياسة النقدية بتوحيد سعر الصرف طبقًا لآليات السوق، بالإضافة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الماضية رفع الاحتياطي النقدي ووفرة الدولار في البنوك المصرية" مؤكدًا أن كل هذه الأمور خلقت حالة من الرواج وإعادة التصنيع مرة أخرى وبالتالي زيادة المعروض.

كما أشار إلى أن السلوك الإنفاقي للمستهلك المصري تغير بشكل كبير خلال الفترات الماضية، موضحًا أن معدل التضخم بالسالب يعني وجود انخفاض حقيقي في الأسعار.

وأكد أن مصر تواجه معادلة صعبة نتيجة الأزمات المشتعلة على مستوى العالم والتي تلقي بظلالها على الداخل المصري.