كامالا هاريس: ترامب يهدد حقوق النساء الإنجابية فى حالة انتخابه

اعتلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس المسرح، اليوم الإثنين؛ لإلقاء كلمة أمام جمع من الناس في جامعة ميريلاند، في أول ظهور لها بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لقرار دوبس.

وأدلت بتصريحاتها، واصفة المرشح الرئاسي دونالد ترامب بأنه "مذنب" في "سرقة حقوق الإنجاب من النساء الأمريكيات"، مشيرة إلى المخاطر المحتملة لحقوق الإجهاض في حال تمت إعادة انتخابه، بحسب وكالة رويترز الأمريكية.

وأكدت أن ولاية ترامب الثانية ستكون أسوأ بكثير، مشيرة إلى محاولات أصدقائه في الكونجرس إقرار حظر وطني على الإجهاض، ما قد يؤدي إلى حظره في جميع الولايات بما في ذلك ولايات مثل نيويورك وكاليفورنيا، وحتى ماريلاند.

وأدانت هاريس الجمهوريين الذين صوتوا لصالح حظر الإجهاض على مستوى الولاية، ووصفتهم بأنهم "متواطئون" مع ترامب، داعية الناخبين إلى عدم الانخداع بتراجعه المزعوم بشأن الإجهاض، بل التركيز على تصريحاته وسياساته الفعلية. كما حذرت من أنه سيتجاوز ذلك ليحد من الوصول إلى وسائل منع الحمل والتلقيح الاصطناعي.

تقع ولاية ماريلاند، التي تتمتع بلون سياسي أزرق غامق، في صلب استفتاء على موضوع الإجهاض الذي يتم وضعه على بطاقة الاقتراع للانتخابات الامريكية 2024، إلى جانب سباق متنافس ومهم في مجلس الشيوخ قد يؤثر على توازن القوى في الكونغرس. قبل كلمة هاريس، أكدت الديمقراطيون في ولاية ماريلاند وقادة حقوق الإنجاب على أهمية التصويت في نوفمبر.

وقالت أنجيلا ألسوبروكس، المرشحة الديمقراطية للمقعد الشاغر في الولاية: "يشعر ترامب بالفخر كالطاووس لأنه بدأ عملية تخريب قانون الرو"، وحذرت من أن الجمهوريين ينظرون إلى الولاية على أنها فرصة لاستعادة السيطرة على مجلس الشيوخ.

هاريس تحذر من مخاطر حظر الإجهاض

وفي كلمتها أمام الجمهور، حذرت هاريس من النوايا الجمهورية: "لا تخطئوا، سيسعون لاستغلال أي فرصة لحظر الإجهاض على مستوى البلاد."

في سباق مثير للدهشة، تتنافس ألبروكس ضد لاري هوجان، الحاكم الجمهوري السابق للولاية لفترتين. وفي إشارة إلى التغييرات السريعة في السياسات، أعلن هوجان نفسه "مؤيد للخيار"، مدافعًا عن استفتاء الإجهاض في الولاية. حث السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين من ماريلاند الناخبين على دعم ألبروكس لحماية الوصول إلى الإجهاض.

وقال فان هولين: "يشهد لاري هوجان تحولات غير مسبوقة في السنوات الانتخابية"، مشيرًا إلى سجل هوجان كحاكم حين استخدم حق النقض ضد قانون كان من الممكن أن يوسع إمكانيات الإجهاض.

وفي نوفمبر، سيقرر الناخبون في ماريلاند ما إذا كانوا سيوافقون على تعديل دستوري يكرس حق الإجهاض و"حرية الإنجاب" في دستور الولاية، ومن المتوقع أن يتم تمريره بسبب دعم واسع لحماية الوصول إلى الإجهاض وهو أمر قانوني في الولاية.

كما وصفت ميني تيماراجو، رئيسة منظمة الحرية الإنجابية للجميع، اليوم بأنه "ذكرى سنوية مهيبة"، لكنها أشارت أيضًا إلى وجود "أمل"، قائلة: "لقد عانينا الألم، ولكننا لم نتخل عن النضال. انتخابًا بعد انتخاب، أظهر الناخبون تحفيزهم من خلال الحزن والغضب هذا، وقد أخرجوا المتطرفين من السلطة".