القبض على متهم بإدارة كيان تعليم وهمى فى المنيا

نجح رجال الأمن بالمنيا في ضبط شخص يُدير كيانًا تعليميًا بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخص- مقيم بمحافظة المنيا) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنيا واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (شهادات دراسية خالية البيانات وأخرى بأسماء أشخاص مختلفين – أكلاشيه – 21 دفتر تحصيل نقدية – أدوات وأجهزة تستخدم فى النشاط التعليمى للكيان - جهاز حاسب آلى بمشتملاته" وبفحصه تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.