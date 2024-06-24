الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي في الغربية 2024

تنسيق الثانوي
تنسيق الثانوي

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن تنفيذ نظام تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2024/2025، بناءً على الدراسة المقدمة من المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2023/2024.

تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي في الغربية 2024

 

وأفاد بيان صادر عن مكتب المحافظ، بأن الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام هو 233 درجة، في حين يتطلب القبول بالثانوي الخاص حصول الطالب على 170 درجة على الأقل، وتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي الخاص الفندقي عند 155 درجة. يجب الإشارة إلى أن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي في مدارس التعليم الفني يتم تحديده وفقًا للجدول المرفق.

تهدف هذه الخطوة إلى إنشاء نظام فعال وشفاف لتنسيق القبول في الصف الأول الثانوي بالغربية، ومن خلال تبني هذا النظام، سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول بسهولة على المعلومات المتعلقة بشروط ومتطلبات القبول في المدارس المختلفة ستعمل المدارس ومؤسسات التعليم على تحسين محتوى مواقعها الإلكترونية بحيث يتم تصنيفها بشكل جيد في محركات البحث، مما يسهل على الطلاب العثور على المعلومات بسهولة وسرعة.

تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي في الغربية 2024

 

من المتوقع أن يسهم هذا النظام الجديد في تحسين جودة التوجيه والقبول في الصف الأول الثانوي بالغربية، حيث يضمن تنافسًا عادلاً وشفافية في عملية الاختيار للطلاب، وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النظام يسهم في بناء الثقة بين الأهالي والمؤسسات التعليمية، ويعزز جودة التعليم بشكل عام في المحافظة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الغربية الرامية إلى تحسين التعليم وتطويره، وتوفير فرص تعليمية أفضل للطلاب، وتعكس التزام المحافظة ببناء أسس تتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الغربية الرامية إلى تحسين التعليم وتطويره، وتوفير فرص تعليمية أفضل للطلاب، وتعكس التزام المحافظة ببناء أسس تعليمية قوية وتوجيه الطلاب نحو مؤسسات تعليمية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.

تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي في الغربية 2024

 

يأتي تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بنظام الغربية لتأمين عملية اختيار عادلة وشفافة للطلاب، وضمان توزيعهم بشكل مناسب على المدارس المختلفة وفقًا لمستواهم الأكاديمي واهتماماتهم. يهدف النظام إلى تحقيق التوجيه الناجح، حيث يتيح للطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى معلومات مهمة حول شروط القبول ومتطلبات المدارس بطريقة سهلة ومبسطة.

تهتم المدارس ومؤسسات التعليم بتحسين مواقعها الإلكترونية وتحسين محتواها بحيث يتم تصنيفها بشكل جيد في محركات البحث، مما يسهل على الطلاب العثور على المعلومات المطلوبة. وتضمن هذه الجهود توافر معلومات دقيقة وشاملة حول الإجراءات القبول والمتطلبات الأكاديمية والإدارية في المدارس المختلفة.

تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي في الغربية 2024

 

من المتوقع أن يسهم هذا النظام في تعزيز جودة التعليم في الغربية وتحسين تجربة الطلاب في المدارس، فهو يضمن تحقيق توازن ملائم بين العدد الكافي من الطلاب وقدرات المدارس، ويشجع على توزيع الموارد التعليمية بشكل عادل. كما يعزز هذا النظام الثقة بين الأهالي والمؤسسات التعليمية من خلال توفير بيئة تعليمية مستدامة ومتسقة مع احتياجات الطلاب.

تُعَدُّ هذه الخطوة الأولى في تنفيذ نظام تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بنظام الغربية، ومن المتوقع أن يتم تطويرها وتحسينها في السنوات القادمة. ويأمل المسؤولون التعليميون أن يؤدي هذا النظام إلى تحسين جودة التعليم وتحقيق نجاح أكبر للطلاب في الغربية.

قد يهمك:

محافظ الغربية التربية والتعليم بالغربية الحد الأدنى للقبول بالثانوي القبول بالثانوي الخاص متطلبات القبول في المدارس المختلفة العثور على المعلومات بسهولة وسرعة النظام الجديد في تحسين جودة التوجيه والقبول

مواد متعلقة

خدرهم وأشعل النيران بجثثهم.. تفاصيل جديدة فى مذبحة عزبة رستم بالغربية

محامِ ينتقم من أسرته بطريقة بشعة.. كشف تفاصيل جديدة مثيرة حول "المذبحة الأسرية" بالغربية

تحرير 41 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية فى الغربية

صيانة 100 كشاف وتركيب 45 لمبة "LED" بشوارع طنطا فى الغربية

رفع 5150 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة من مراكز محافظة الغربية

"بيطرى الغربية": ضبط 420 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

إزالة 16 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف بالغربية

زراعة 255 شجرة مثمرة وزينة فى مركز ومدينة السنطة

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

أحمد موسى يكشف حقيقة إقامة مباراة الأهلى والزمالك غدًا (فيديو)

كلام نهائى.. الزمالك يرفض المشاركة فى القمة 128 أمام الأهلى

«كنا نتمنى ألا نغيب».. الزمالك يعلن انسحابه أمام الأهلى فى القمة 128

تضارب فى الأقوال.. آخر تطورات أزمة إمام عاشور وأمن مول الشيخ زايد

متحدث "الزمالك" يعلن تفاصيل عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلى غدًا (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تمويل سياسات التنمية

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"

بعد حديث نتنياهو عن إنهاء العملية فى رفح.. ما هى الخطوة التالية؟