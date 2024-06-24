الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"ورط نفسه فى جريمة تحرش".. كواليس سحل مواطن داخل عقار بالمرج

قوات الامن - أرشيفية
قوات الامن - أرشيفية

تمكن ضباط مباحث القاهرة من كشف ملابسات واقعة التعدى على أحد الأشخاص بأحد العقارات بالقاهرة، وتبين تعرض الشاب المعتدي عليه التحرش بفتاة.

تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من طالب (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس – مصاب بجرح قطعى) بتعرضه للضرب بتاريخ 20 يونيو الجارى، وتصويره داخل أحد العقارات بدائرة القسم وقدم مقطع فيديو بمضمون ذلك (تم تداوله على صفحة خاصة بإحدى الفتيات عبر تطبيق "إنستجرام").

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (موظفة بأحد البنوك وشقيقها وحارس العقار محل سكنهما).

وبمواجهتهم اعترفوا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لقيامه بالتحرش بالأولى والصعود خلفها بالعقار سكنها ومحاولة كتم أنفاسها حال استغاثتها بالجيران وقيامها بنشر مقطع الفيديو على صفحتها.

وبسؤال المبلغ أقر بارتكابه الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مباحث القاهرة التحرش مديرية أمن القاهر قسم شرطة المرج قسم شرطة عين شمس موظفة بأحد البنوك

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