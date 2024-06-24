الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة زوجين خلال أداء فريضة الحج.. اتجمعوا على حب ربنا (فيديو)

لحقت زوجة المرحوم رشيد تركي المعلم بالأزهر المقيم بمركز رشيد في محافظة البحيرة، بزوجها، والذى توفي ثاني أيام العيد أثناء أداء مناسك الحج.

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وكان الزوجان ذهبا معًا لأداء مناسك الحج، ولكن ترك الزوج زوجته في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، إلا أن زوجته لحقت به بعد 5 أيام وكأن أحدهما يأبا أن يعود دون الآخر، وعاشا الزوجان معا وماتا معا في أطهر بقاع الأرض.

وتستعرض "الدستور" في الـ"فيديوجراف" التالي التفاصيل الكاملة عن وفاة زوجين خلال أداء فريضة الحج:

محافظة البحيرة توفى مناسك الحج الزوجان ذهبا مع ا لأداء مناسك الحج عيد الأضحى المبارك

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