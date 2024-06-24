الرعاية الصحية: مستشفى شرم الشيخ الدولى تحقق أعلى عائد من النقد الأجنبى من السياحة العلاجية

قال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في جنوب سيناء، إن الهيئة العامة للرعاية الصحية تسير على خطط استراتيجية تتوازى مع خطة مصر 2030 لتحقيق جميع المستهدفات.

وأضاف أيمن رخا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، نعمل على تقديم خدماتنا الطبية بشكل عام لمواطني جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن ملف السياحة العلاجية يعتبر من أحد الملفات المهمة تحظى باهتمام كبير جدًا كجزء من خطة مصر بشكل عام كسياحة علاجية وإدخال العملة الأجنبية عن طريق تسعير خدمات السياحة العلاجية ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.

وتابع: "اعتمادنا في البداية كان على البنية التحتية المميزة الموجودة في مستشفيات الهيئة العامة وتعتبر مستشفى شرم الشيخ الدولي تحقق أعلى عائد من النقد الأجنبي من السياحة العلاجية".