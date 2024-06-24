بدء أمسية المؤرخ الأمريكي كايل أندرسون في «القومي للترجمة»

بدأت، مساء الإثنين، بالمركز القومي للترجمة فعاليات لقاء المؤرخ الأمريكي كايل أندرسون، وذلك ضمن فعاليات حفل توقيع كتابه "فرقة العمال المصرية: العرق والفضاء والمكان في الحرب العالمية الأولى"، بحضور د.كرمة سامي مديرة المركز والتي تدير اللقاء، وفى حضور المؤرخ دكتور عاصم الدسوقي ومترجم ومراجع الكتاب دكتور شكري مجاهد، ومترجم الكتاب محمد صلاح.

تفاصيل كتاب فرقة العمال المصرية

والطبعة العربية من كتاب "فرقة العمال المصرية" الصادرة عن المركز القومي للترجمة كانت الأكثر مبيعًا خلال العام 2023 والكتاب من ترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح.

القصة المنسية لفرقة العمال المصرية

يسرد الكتاب القصة المنسية لفرقة العمال المصرية ففي أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث فرض البريطانيون الأحكام العرفية في مصر وجندوا ما يقرب من نصف مليون شاب كان غالبيتهم من الريف وجُنَد كثير منهم بالقوة، ليشتغلوا عمالا عسكريين في أوروبا والشرق الأوسط فاشتغلوا بالشحن والتفريغ على أرصفة فرنسا وإيطاليا وحفروا خنادق في غاليبولي وساقوا الجمال المحملة بالمؤن في صحاري ليبيا والسودان وسيناء وأدوا دورًا شرطيًا لفرض النظام بين سكان بغداد المحتلة ومثلوا أغلب قوات العمال العسكرية في أثناء التقدم عبر فلسطين ونحو سوريا التي كانت أكبر مسرح للحرب كما أنشأت فرقة العمال العسكرية مئات الأميال من خطوط السكك الحديدية وأنابيب المياه الواصلة بين مصر وفلسطين والتي أصبحت أساس البنية التحتية للأمبراطورية البريطانية.

والكتاب الصادر في نسخته العربية عن المركز القومي للترجمة هو توثيق لتجربة رجال فرقة العمال المصرية في الحرب العالمية الأولى لأنها من المساحات الفارغة في سجلات الحرب إذ لم يكن لدى غالب الكتاب والقراء من الجمهور الناطق بالإنجليزية اهتمام يذكر بقصص رجال غير بيض يعملون وراء خطوط الجبهة في الوقت الذي يعود فيه رجالهم إلى الوطن يلفهم المجد وعبارة “غير بيض” من أهم مفاتيح بناء الكتاب وأدواته التحليلية والتفسيرية ذلك أن العرق أهم عدسة تحليلية نظر بها المتابعون المعاصرون إلى فرقة العمال.

ويشار إلى أن “كايل جون أندرسون”، المؤرخ الامريكي وأستاذ التاريخ المشارك بجامعة ولاية نيويورك بالولايات المتحدة، يعمل حاليًا أستاذًا مساعدًا للتاريخ في جامعة ولاية نيويورك بالولايات المتحدة، وهو متخصص في تاريخ الشرق الأوسط الحديث والتاريخ الإسلامي وتاريخ العالم.