الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة 2024.. آخر موعد لقطع الكهرباء 3 ساعات

الثانوية العامة 2024
الثانوية العامة 2024

منذ بداية الأسبوع المنصرم وبالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة 2024 اعلنت وزارة الكهرباء عن قطع الكهرباء ساعة إضافية ضمن خطة تخفيف الأحمال التي تتبعها الوزارة، ليصل اجمالي قطع الكهرباء إلى 3 ساعات متواصلة.

قطع الكهرباء في مصر

وأصدرت وزارة الكهرباء والبترول بيانا منذ قليل نصه كالتالي:

تتقدم وزارتا الكهرباء والبترول بالاعتذار لجموع الشعب المصري عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها أمس بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية.

وتوضح الوزارتان ما يلي:

أنه وعلى الرغم من الخطط الموضوعة مسبقا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك في أشهر الصيف، والتي قامت وزارة البترول بالفعل بالتعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقا للتوقيتات المخططة، إلا أنه في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذي تعاني منه العديد من دول المنطقة، فإن هذا يتطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدء تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الأمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات انتاج الكهرباء، حيث تم إتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت المجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.

ستواصل الوزارتان الإعلان عن اية مستجدات في هذا الشأن.

 

آخر موعد قطع النور في مصر

 

وجائ ملخص بيان وزارة الكهرباء يضم

  • تعلن وزارتا الكهرباء والبترول عن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية في مصر.
  • يتم زيادة فترات تخفيف الأحمال ساعة واحدة إضافية حتى نهاية الأسبوع الحالي.
  • تأتي هذه الزيادة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء.
  • تعمل الوزارتان على اتخاذ إجراءات عاجلة لاستيراد المزيد من الوقود لتلبية احتياجات البلاد.
  • ستقوم الوزارتان بالإعلان عن أي مستجدات في هذا الشأن.

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

عاجل| العالم يغرق في الظلام.. موجات الحر تجبر أوروبا على تخفيف أحمال الكهرباء

المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يذكر انه تستمر اعمال امتحانات الثانوية العامة 2024 والمتبقى منها امتحانات مواد:

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 ادبي

  • يوم الثلاثاء 25/6/2024: اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 29/6/2024: التاريخ (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 6/7/2024: الجغرافيا (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الأربعاء 10/7/2024: علم النفس والاجتماع (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الأربعاء 17/7/2024: الفلسفة والمنطق (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا)

 

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي علوم

  • يوم السبت 29/6/2024: الفيزياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 6/7/2024: الكيمياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الأربعاء 10/7/2024: الجيولوجيا والعلوم البيئية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الأربعاء 17/7/2024: الأحياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).

 

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي رياضة

  • يوم الثلاثاء 25/6/2024: اللغة الأجنبية الثانية (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 29/6/2024: الفيزياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم السبت 6/7/2024: الكيمياء (من 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا).
  • يوم الأربعاء 10/7/2024: الجبر والهندسة الفراغية (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).
  • يوم السبت 13/7/2024: التفاضل والتكامل (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).
  • يوم الأربعاء 17/7/2024: الاستاتيكا (من 9 صباحًا إلى 11 صباحًا).

 

 

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