الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ميمي جمال والدة غادة عادل في فيلم "وفيها إيه يعني"

ميمي جمال
ميمي جمال

تستعد ميمي جمال لتصوير أحدث أعمالها الفنية “وفيها ايه يعني” خلال الفترة المقبلة، والذي تشارك في بطولته بجانب الفنانة غادة عادل ونخبة من الفنانين.

وقالت “ميمي” للدستور إن العمل جذبها فور عرضه عليها نظرا لتضمنه احداث شيقة في اطار اجتماعي وبه لمسة كوميدية، لافتة إلى أنها تظهر بدور والدة غادة عادل ضمن الاحداث، مؤكدة انها تبدأ تصوير أولى مشاهدها خلال شهر يوليو المقبل.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي ويظهر ماجد الكدواني ضمن أحداث الفيلم بشخصية محاسب متقاعد ويعيش قصة حب قديمة مع غادة التي تلعب دور ربة منزل، ولكن تتغير حياتهما عندما يتقابلان مرة أخرى بعد مرور سنوات.

ويعتمد فيلم وفيها إيه يعني على عدد من ضيوف الشرف من نجوم الصف الأول، ويجري المخرج عمر رشدي حامد بروفات ترابية لأبطال الفيلم ومن المقرر الإعلان عن قائمة أبطاله بالكامل خلال أيام.

واستقرت الشركة المنتجة للعمل على انطلاق التصوير مطلع شهر يوليو المقبل عقب الانتهاء من كل التحضيرات الخاصة بالفيلم من معاينة أماكن التصوير المختلفة واختيار الأبطال المشاركين في العمل، والفيلم يركز بشكل مكثف على المشاعر والمواقف الإنسانية.

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