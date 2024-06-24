مشتريات تاريخية.. لماذا تلجأ البنوك المركزية في الأسواق الناشئة لزيادة احتياطات الذهب؟

كشف هيثم الجندي المحلل الاقتصادي، سبب لجوء البنوك المركزية في الأسواق الناشئة، لزيادة احتياطات الذهب.

وقال خلال برنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن الرغبة في اكتناز الذهب، يعكس واقع تآكل الثقة في النظام المالي العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة من بعد الحرب العالمية الثانية.

وأكد أن الرغبة في شراء الذهب تتزايد، حيث اشترت البنوك المركزية أكثر من ألف طن لعامين على التوالي، وهي مشتريات تاريخية.

وأرجع السبب في ذلك إلى العوامل الجيوسياسية بعد أحداث 7 أكتوبر، حيث ارتفع سعر الذهب 42%، بينما قبل 7 أكتوبر كان الذهب في سلسلة تراجعات.

وأردف: "العامل الجيوسياسي، الاضطرابات والخوف من أن الصراع في غزة يتحول لصراع إقليمي، بالإضافة إلى ما حدث مع الأصول الروسية المجمدة، وحديث الولايات المتحدة من شهر فبراير عن استغلال الأصول الروسية المجمدة، والتي تعادل 300 مليار دولار أصول روسية، أدى لزيادة الطلب على الذهب".

60% من البنوك المركزية للاقتصادات المتقدمة ترى ارتفاع الذهب على حساب الدولار

وأشار إلى أن 13% من البنوك المركزية للدول المتقدمة و40% من البنوك الناشئة لديها رغبة لتعزيز حيازتها من الذهب.

وختم بأن 60% من البنوك المركزية للاقتصادات المتقدمة ترى ارتفاع حيازات الذهب خلال الخمس سنوات المقبلة على حساب الدولار الأمريكي.