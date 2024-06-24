ارتقاء 10 فلسطينيين فى قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى لخان يونس ومخيم الشاطئ

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، مساء اليوم الإثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين شرق مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الاحتلال استهدف المواطنين عند دوار بني سهيلا، ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى ناصر بالمدينة.

كما استشهد 3 مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

واستهدف الاحتلال المواطنين في محيط مركز تموين بالمخيم، ونقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 37.626 شهيد، و86.098 جريح، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.