الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاستعلام عن النتائج.. بوابة التعليم الفني برقم الجلوس 2024

التعليم الفني
التعليم الفني

يبحث الكثير من طلاب التعليم الفني وأولياء أمورهم عن نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2024 على بوابة التعليم الفني برقم الجلوس 2024 في جميع محافظات الجمهورية سواء كان نتيجة نظام الثلاث سنوات أو نتيجة الخمس سنوات لجميع الشعب الفنية صنايع وتجارة وزراعة وفندقة.


وذلك بعد ما قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 
بالاعلان عن انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية في الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2024 في جميع المحافظات يوم 6 يونيو الماضي واقتراب الموعد الرسمي لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس عن طريق بوابة التعليم الفني بعد انتهاء أعمال الكنترول والتصحيح.

 

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موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني

 

بوابة التعليم الفني برقم الجلوس 2024

 

المجموع الكلي للدبلومات الفنية 2024:


وفي وقت سابق قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن إجمالي المجموع الكلي في نتيجة الدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات يكون من 1000 درجة لجميع المواد الدراسية الأساسية.


أما المجموع الكلي في نتيجة الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات يكون من 700 درجة موزعين على جميع المواد الدراسيه الأساسية.
ويجب أن يحصل الطالب على مجموع لا يقل عن 50% في المجموع الكلي وفي مجموع كل مادة بشكل منفصل.

 

 

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بوابة نتائج التعليم الفني.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس فقط


وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس لعام 2024 الدور الأول فور أن يتم إعلانها، ويمكن للطلاب معرفة نتائج الثانوي الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي نظام الثلاث والخمس سنوات من خلال الخطوات التالية:


بوابة التعليم الفني برقم الجلوس 2024

 

خطوات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2024

 

الخطوة الأولى:


القيام بفتح موقع بوابة نتائج التعليم الفني من هنا.

الخطوة الثانية:


القيام بالدخول على نتيجة الدبلومات الفنية.

الخطوة الثالثة:


القيام بالضغط على خانة الدور الأول.

الخطوة الرابعة:


القيام باختيار الشعبة التابع لها الطالب.

 

الخطوة الخامسة:
القيام بادخال رقم الجلوس.

الخطوة السادسة:


تحديد المحافظة التابع لها الطالب.


الخطوة السابعة:


القيام بالنقر على زر عرض النتيجة.

 

الخطوة الثامنة:


سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب في جميع المواد والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

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