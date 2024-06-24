الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إقالة أحمد عبدالرءوف من تدريب بلدية المحلة

المجلس الفنى لبلدية
المجلس الفنى لبلدية المحلة

أعلن مجلس إدارة نادي بلدية المحلة، برئاسة مصطفى الشامي، إقالة أحمد عبدالرءوف المدير الفني للفريق، من منصبه.

يأتي ذلك بعد الهزيمة التي تلقاها بلدية المحلة، أمام البنك الأهلي بخماسية نظيفة في الجولة السابعة والعشرين بمسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024).

بهذه النتيجة، تجمد رصيد بلدية المحلة، عند 22 نقطة، في المركز السادس عشر بدوري نايل، وأصبح قريبا للغاية من العودة مجددا للقسم الثاني الموسم المقبل.

وحقق بلدية المحلة على مدار الـ26 مباراة، 6 انتصارات فقط و4 تعادلات و14 هزيمة، حيث لا يزال يمتلك الفريق مباراة مؤجلة أمام الزمالك، من الجولة السابعة عشرة والأخيرة من الدور الأول.

موعد مباراة بلدية المحلة وإنبي بدوري نايل

يواجه بلدية المحلة نظيره إنبي، عصر السبت القادم، على ستاد السويس الجديد، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين بدوري نايل.

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