عزة مصطفى تناشد المسئولين لإنقاذ الطفلة أيسل من الفشل الكلوى (فيديو)

في برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، تم تسليط الضوء على معاناة الطفلة أيسل، البالغة من العمر 10 سنوات من دمياط، التي تعاني من مرض الفشل الكلوي.

وأوضح والد أيسل خلال البرنامج أن ابنته بدأت تظهر عليها أعراض مختلفة مثل تورم القدمين والوجه والجسم، بالإضافة إلى التبول اللاإرادي، مشيرًا إلى أنه توجه فورًا إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها، حيث تبين أنها تعاني من ضمور من الدرجة الرابعة وتعيش بكلية واحدة فقط، مما أدى إلى ظهور هذه الأعراض المفاجئة.

وأضافت، أنها فوجئت بتبول ابنتها بشكل لا إرادي، وأنها كانت تخبئ هذا الأمر خوفًا من العقاب.

من جهتها، أكدت الإعلامية عزة مصطفى أن أيسل تحتاج إلى جراحة عاجلة نظرًا لتكلفة العملية العالية وضرورة إجرائها في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن حالة أيسل تمت متابعتها في مستشفى جامعة الأزهر خلال الفترة الماضية، مناشدةً الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، باستكمال علاج الطفلة.

كما ناشدت "مصطفى" الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لمساعدة أسرة أيسل، وتوفير دخل مناسب لهم لتجاوز هذه الأزمة.