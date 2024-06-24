الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عزة مصطفى تناشد المسئولين لإنقاذ الطفلة أيسل من الفشل الكلوى (فيديو)

الطفلة أيسل
الطفلة أيسل

في برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، تم تسليط الضوء على معاناة الطفلة أيسل، البالغة من العمر 10 سنوات من دمياط، التي تعاني من مرض الفشل الكلوي.

وأوضح والد أيسل خلال البرنامج أن ابنته بدأت تظهر عليها أعراض مختلفة مثل تورم القدمين والوجه والجسم، بالإضافة إلى التبول اللاإرادي، مشيرًا إلى أنه توجه فورًا إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها، حيث تبين أنها تعاني من ضمور من الدرجة الرابعة وتعيش بكلية واحدة فقط، مما أدى إلى ظهور هذه الأعراض المفاجئة.

وأضافت، أنها فوجئت بتبول ابنتها بشكل لا إرادي، وأنها كانت تخبئ هذا الأمر خوفًا من العقاب.

من جهتها، أكدت الإعلامية عزة مصطفى أن أيسل تحتاج إلى جراحة عاجلة نظرًا لتكلفة العملية العالية وضرورة إجرائها في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن حالة أيسل تمت متابعتها في مستشفى جامعة الأزهر خلال الفترة الماضية، مناشدةً الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، باستكمال علاج الطفلة.

كما ناشدت "مصطفى" الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لمساعدة أسرة أيسل، وتوفير دخل مناسب لهم لتجاوز هذه الأزمة.

صالة التحرير الاعلامية عزة مصطفى قناة صدى البلد الطفلة أيسل دمياط مرض الفشل الكلوي الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الدكتورة منال عوض محافظ دمياط

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

كلام نهائى.. الزمالك يرفض المشاركة فى القمة 128 أمام الأهلى

تضارب فى الأقوال.. آخر تطورات أزمة إمام عاشور وأمن مول الشيخ زايد

كواليس اجتماع مجلس الزمالك بمنزل لبيب قبل إعلان مصير القمة

عاجل| العالم يغرق في الظلام.. موجات الحر تجبر أوروبا على تخفيف أحمال الكهرباء

محامِ ينتقم من أسرته بطريقة بشعة.. كشف تفاصيل جديدة مثيرة حول "المذبحة الأسرية" بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"

بعد حديث نتنياهو عن إنهاء العملية فى رفح.. ما هى الخطوة التالية؟