بعد مزاعم تخزين أسلحة فى مطار بيروت.. محلل سياسى: ما نشر فى تليجراف نوع جديد من الحرب النفسية

قال محمد الرز، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، إن الوضع في لبنان الآن، رغم أن طبول الحرب تُقرع على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، أنه رغم سائر التهديدات التي يُطلقها نتنياهو لحتمية الحرب على لبنان، وبعد الانتهاء من عملية رفح، فإن الطريق لم يُغلق بعد أمام المساعي والضغوط لتخفيف التوتر والعودة إلى ما يُسمى بقواعد الاشتباك، وإن كانت هذه المساعي باتت ضئيلة جدًا.

وأوضح الرز، أن موضوع ما نشر في تليجراف هو نوع جديد من الحرب النفسية التي تستخدمها أطراف من أجل التأثير، وامتدادًا للتهديدات التي يطلقها الكيان الإسرائيلي ضد لبنان، وفي واقع الأمر في معظمه يتعلق بموقف الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحرب على لبنان.

وكانت صحيفة "تلغراف" البريطانية، قد نشرت تقريرًا يتحدث عن تخزين "حزب الله" كميات من الأسلحة والصواريخ والمتفجرات الإيرانية داخل مطار بيروت.