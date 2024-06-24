الخارجية تنفى إجراء اتصال بين شكرى وبلينكن: لا يوجد ترتيبات حول قوائم المغادرين لغزة

نفى السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، حدوث أي اتصال بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حول ما تردد بشأن قوائم الراغبين في الخروج من قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية ضده.

وقال السفير أبوزيد، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس - X": "ما يتم تداوله علي بعض وسائل التواصل الاجتماعى بشأن اتصال هاتفى بين وزيرى خارجية مصر والولايات المتحدة تناول ترتيبات لتسجيل قوائم للمرضى والطلبة الراغبين فى الخروج من قطاع غزة لا أساس له من الصحة شكلًا ومضمونًا".

وتابع: "لم يحدث أي اتصال، وليس صحيحًا وجود أية ترتيبات من هذا النوع".