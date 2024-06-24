الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللواء أحمد شاكر يُعلن تصنيع 10 قطارات مترو جديدة لتلبية احتياجات النقل

صالة التحرير
صالة التحرير

كشف اللواء أحمد شاكر، رئيس مجلس إدارة مصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف"، عن تفاصيل احتفالية الهيئة العربية للتصنيع بتصنيع 10 قطارات مترو جديدة لتلبية احتياجات وزارة النقل المصرية.

وأوضح شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن القدرات التصنيعية المتطورة بمصنع "سيماف" التابع للهيئة العربية للتصنيع كانت حافزًا قويًا للتعاون المشترك مع شركة "هيواندي روتم" الكورية في تصنيع عربات مترو الأنفاق منذ الخط الأول وحتى الخط الثالث للمترو.

وأضاف: "ننتج أيضًا قطارات البضائع بكافة أنواعها، ولسنا متوقفين عند إنتاج وتصنيع عربات مترو الأنفاق فقط"، مشيرًا إلى أنه "لا توجد شركة في العالم تقوم بكل شيء بنسبة 100% في منتجاتها، ولكننا نحاول".

وأكد رئيس مجلس إدارة مصنع "سيماف" أنه تم الانتهاء من تصنيع 10 قطارات مترو أنفاق مكيفة بإجمالي 80 عربة مترو، مشددًا على أن جميع العربات تم تصنيعها بأيدي مهندسين وفنيين وعمال مصريين بنسبة 100%.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية إنشاء قاعدة صناعية تكنولوجية متطورة وفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

واختتم "شاكر" بأن مصنع "سيماف" نجح في زيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع لعربات مترو الأنفاق وفقًا لأحدث معايير الثورة الصناعية.

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