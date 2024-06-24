السيطرة على حريق نشب داخل 3 محلات بمركز الفشن فى بنى سويف

نجحت قوات الحماية المدنية بـبني سويف، في السيطرة على حريق هائل نشب داخل مطعم مأكولات سريعة وامتد إلى محلين آخرين، بشارع البحر الأعظم بمدينة الفشن جنوب المحافظة، دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم مأكولات سريعة، وامتد إلى محلين مجاورين، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ وإخماد النيران واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

على الفور انتقلت قوة من إدارة الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة على ألسنة النيران، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية.

وتحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحريق.