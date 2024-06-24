الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أكلة خليجي.. طريقة عمل المكبوس بالدجاج

المكبوس
المكبوس

انتهى الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2024 وتبحث ربات البيوت عن وصفات الأطعمة التي تكون بعيدة عن استخدام اللحمة.

وتبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل مكبوس الدجاج فهي وصفة خليجية تعتبر من أكثر الوصفات التي تحب ربات البيوت أن تقدمها لأسرهن فهي من أشهر الأكلات الرئيسية الخليجية المعروفة في مصر.

ويستعرض «الدستور» في التقرير التالي طريقة عمل مكبوس الدجاج الكويتي على النحو التالي:

طريقة عمل مكبوس الدجاج الكويتي:
المكونات:

الدجاج: دجاجتان (بوزن  كيلوجرام واحد فقط.
الزيت: ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي. 
الارز: 3 أكواب من الأرز البسمتي. 
الماء: 4 أكواب من الماء المغلي. 
البصل: 2 ثمرة بصل مفرومة ناعم. 
الفلفل الاسود: 5 حبات من الفلفل الأسود الغير المطحون. 
الحبهان: 6 فصوص حبهان. 
القرفة: 3 أعواد قرفة. 
ملح: حسب الرغبة.
الزعفران: ملعقة صغيرة من الزعفران.
البهارات : ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة. 
الخل: 3 ملاعق كبيرة خل.
الليمون: 2 ثمرة ليمون كبيرة. 
القرنفل: 5 مسامير قرنفل. 
الزبيب: كوب من الزبيب منقوع في ماءٍ ساخن. 
البقدونس: ربع كوب بقدونس مفروم خشناً.
المكسرات: مكسرات محمصة لوز، وصنوبر.
شرائح من الطماطم والليمون والفلفل  الألوان.

 

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تحضير طريقة عمل مكبوس الدجاج الكويتي

 

الخطوة الأولى:


نغسل الدجاج جيداً من الداخل والخارج ونضعه في وعاء، ثمّ نضيف له الخل وعصير الليمون ونتركه نصف ساعة ثم نغسله جيداً بالماء.

الخطوة الثانية:


نضع الأرز في وعاء ونضيف له القليل من الملح وماء فاتر، ونتركه منقوعاً لمدة نصف ساعة ثم نغسله جيداً ونصفيه من الماء.

الخطوة الثالثة:


نضع الزيت النباتي في وعاء، ونضيف له البصلة والبهارات ونتركه حتى يذبل البصل.

الخطوة الرابعة:


نضيف الماء المغلي والدجاج والملح، ونغطي الوعاء ونتركه على النار لمدة ساعتين حتى ينضج الدجاج بشكل كامل.

الخطوة الخامسة:


نرفع الدجاج بعد أن ينضج من الماء، ونضعه في صينية وندخله الفرن كي يأخذ اللون الذهبي.

الخطوة السادسة:


نضيف كمية مناسبة من الماء ونضع الأرز في نفس قدر الدجاج ونتركه على النار حتى يتشرّب المرق.

 

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الخطوة السابعة:


نضيف الزعفران ونترك الأرز على نار هادئة حتى ينضج تماماً مع مراعاة تحريكه بشوكة من وقت لآخر حتى لا يحترق.

الخطوة الثامنة:


نقلي البصلة المتبقية في القليل من الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي، ثمّ نضيف كميّةً من الماء ونضع الزبيب ونتركه حتى ينفش الزبيب.

الخطوة التاسعة:


بعد أن ينضج الأرز نسكبه في صحن التقديم، ونضع عليه الدجاج المحمر بالترتيب، ونزينه بالبصل والزبيب والمكسرات المحمصة والبقدونس ونقدمه مع اللبن الرائب.

الخطوة العاشرة:


في حال رغبنا بالحصول على نكهة مدخنة نضع قطعةً من الفحم المشتعل في قدر الأرز، ونضع عليها بضع قطرات من الزيت النباتي، ونغطي القدر لمدة خمس دقائق قبل التقديم.

الخطوة الحادية عشرة:


يمكنك استبدال الدجاج باللحم في الطهي، بنفس الكمية والخطوات والبهارات، لكن يجب سلق اللحم في قدر والماء المغلي بالبهارات، والتخلّص من الزفارة المتكونة في أعلى القدر، ونستخدم المرق في طهي الارز.

 

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