البنتاجون: واشنطن تعكف على إيجاد حل دبلوماسى للتوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

أعلن مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة تعكف على إيجاد حل دبلوماسي للتوترات المتصاعدة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بهدف منع تصعيد النزاع في المنطقة.

وأكد المسئولون أن الجهود الأمريكية تركز بشكل خاص على الحيلولة دون توسع الصراع، مشددين على أهمية استخدام الدبلوماسية كوسيلة لتحقيق السلام والاستقرار.

في سياق متصل، أفادت المصادر بأن حاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" ستبقى في شرق المتوسط لفترة وجيزة لدعم الجهود الأمريكية في المنطقة، قبل أن تعود إلى قواعدها في الولايات المتحدة.

في سياق آخر، شدد العاهل الأردني الملك عبد الله والرئيس الفرنسي إيمانويل على أهمية دعم جهود تعزيز استقرار لبنان واستدامة الأمن فيه، ويؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.

وحذر العاهل الأردني من خطورة توسع دائرة الصراع في المنطقة ويشدد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، ويؤكدان التزامهما بالاستمرار في العمل على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.