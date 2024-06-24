منار مظهر: علم المتاحف يشمل الكثير من القصص التاريخية غير الآثار

قالت منار مظهر، الباحثة في التراث وعلم المتاحف وعضو الاتحاد الدولي للمتاحف، إن علم المتاحف يختص بتصميم المتاحف ومشتملاتها، وكذلك بترميم الآثار والحفاظ على القطع الأثرية، معبرة: "علم المتاحف علم حديث في مصر، وموجود منذ 10 سنوات فقط".

دراسة علم المتاحف

وأكدت مظهر، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها درست بكلية الآثار جامعة القاهرة وكانت تشارك في التدريب بالمتاحف في كل صيف، وقررت أن تكمل دراسة هذا المجال بعد التخرج كدراسات عليا.

وأضافت في حديثها، أنها كانت ترغب بشدة في دراسة علم جديد، وبالفعل قررت أن تكمل مسيرتها البحثية والتعليمية في علم المتاحف، وهذا العلم يختلف بشكل جذري عن دراسة علم الآثار.

“متحف المدينة”

وتابعت: "حصلت على منحة دراسية في ألمانيا لاستكمال درجة الماجستير، وكنت أتجول دائمًا في المتاحف الألمانية، ووجدت متحفًا كان يحمل اسم (متحف المدينة) كان يحكي قصة أهل المدينة وذكرياتهم، وبالتالي يمكن القول إن المتاحف بها الكثير من القصص التاريخية غير الآثار".