الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«المصرية للمعارض» تشارك بـ15 شركة فى معرض الجزائر الدولى 2024

معرض
معرض

تشارك الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ممثلة في مختلف الشركات والمؤسسات المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدورة 55 لمعرض الجزائر الدولي 2024، الذي يُقام بقصر المعارض بالعاصمة الجزائرية خلال الفترة من 24 - 29 يونيو 2024.

جناح مصري بمساحة 192

أكد اللواء شريف الماوردي أن الجناح المصري يقام علي مساحة 192 متر مربع بالصالة الدولية Pavilion A بمشاركة 15 شركة مصرية تمثل العديد من القطاعات الانتاجية المتميزة من جميع القطاعات كالصناعات الهندسية، التعدين والحراريات، الملابس الجاهزة والمفروشات، الصناعات الحرفية واليدوية).

تاتي نسخة هذا العام مشاركة دولية واسعة من الدول التي كانت لها مشاركات منتظمة في النسخات الأخيرة مثل مصر، والهند، وروسيا والولايات المتحدة، وإيطاليا، والكاميرون، تونس، والبرتغال، كندا، التشيك.

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لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والجزائرية 
أضاف الماوردي أن الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات قد أعدت لعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظائرها من الشركات الجزائرية الأعضاء بالكونفيدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري المصري بالجزائر من أجل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين الشقيقين، وخلق فرص جديدة للشركات المصرية؛ للوصول إلى السوق الجزائرية الواعدة في كافة القطاعات المختلفة من أجل زيادة الصادرات المصرية إلي الجزائر.

عقد صفقات للشركات المصرية
وأشار الماوردي إلي أنه سيتم التنسيق مع الجانب الجزائري من خلال الهيئة ومكتب التجاري بالجزائر؛ لتوفير منصة تواصل مباشرة بين الشركات المصرية ونظرائها الجزائريين. 
- عقد جلسات ثنائية بين الشركات لتحديد مجالات التعاون المشترك.
- مساعدة الشركات المصرية في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الاستثمارية.
- تقديم خدمات الاستشارات القانونية والمحاسبية للشركات المصرية، وتسهيل كافة الإجراءات من أجل زيادة الصادرات المصرية إلي الجزائر الشقيق.

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حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر 

في السياق، قال رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات حسب آخر إحصائية قد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 845 مليون دولار، وهذا الرقم ضعيف بالنسبة للشعبين المصري والجزائري، حيث تعمل الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات على التزامها بدعم الشركات المصرية في توسيع نطاق أعمالها في الأسواق الخارجية. 

ويصنف معرض الجزائر ضمن أهم المواعيد الدولية المنظمة، ويمس مختلف القطاعات الاقتصادية، ويهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والمهني عن طريق تهيئة بيئة تشجع على الشراكة والاستثمار الأجنبي المباشر.

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