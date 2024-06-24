ألمانيا تكرر سيناريو النسخة الحالية للمرة الخامسة وسويسرا تكرر سيناريو 2016

فلت منتخب ألمانيا من السقوط المحقق في فخ الهزيمة على يد منتخب سويسرا في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى ضمن منافسات بطولة أمم اوروبا 2024 في ألمانيا.

كيف فلتت ألمانيا من الهزيمة؟

وكانت سويسرا قد تمكنت من الحفاظ على تقدمها بهدف نظيف سجله لاعبها دان ندوى في الدقيقة 28 حتى الدقيقة 92 التي تمكن فيها اللاعب نيكلاس فولكروج من احراز هدف التعادل.

وهذه المباراة كانت الأولى التي تجمع ما بين ألمانيا، وسويسرا في بطولة أمم أوروبا.

بالتعادل ألمانيا تتصدر

وبهذه النقطة الثمينة التي انتزعتها ألمانيا من سويسرا أمنت ألمانيا على تصدرها للمجموعة برصيد 7 نقاط حيث تغلبت ألمانيا من قبل في الجولتين الأولى، والثانية على منتخبي اسكتلندا، والمجر على الترتيب.

ألمانيا في 4 نسخ سابقة

وهذه هي المرة الخامسة التي تنجح فيها ألمانيا في تجاوز دور المجموعات متصدرة للمجموعة، ودون أن تتكبد خسارة واحدة، وبنفس السيناريو الفوز في مباراتين، والتعادل في مباراة واحدة، فالمرة الأولى كانت في بطولة أمم أوروبا 1980 في إيطاليا، وتصدرت المجموعة الأولى بـ5 نقاط حصدتها من انتصارين تحققا في الجولتين الأولى على منتخب تشيكوسلوفاكيا، والثانية على منتخب هولندا أما التعادل، فكان في الجولة الثالثة مع منتخب اليونان سلبيا، واستطاعت ألمانيا أن تتوج باللقب بعد التغلب على منتخب بلجيكا في المباراة النهائية بنتيجة 2 – 1.

ألمانيا في نسخة 1988

والمرة الثانية كانت في بطولة أمم أوروبا 1988 في ألمانيا الغربية، واحتلت مقدمة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط جنتها من الانتصار على منتخبي الدنمارك، وإسبانيا بنفس النتيجة هدفين لمثلها في الجولتين الثانية، والثالثة على التوالي في حين افتتحت لقاءاتها بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لمثله مع منتخب إيطاليا.

وفي دور قبل النهائي انهزمت على يد هولندا بنتيجة 1 – 2.

ألمانيا في نسخة 1996

والمرة الثالثة كانت في بطولة أمم أوروبا 1996 في إنجلترا، واعتلت صدارة المجموعة الثالثة بـ7 نقاط جمعتها من الانتصار على منتخب جمهورية التشيك في الجولة الأولى، وعلى منتخب روسيا في الجولة الثانية في حين كان التعادل في الجولة الثالثة مع إيطاليا بنتيجة دون أهداف.

وفي دور الثمانية أقصت منتخب كرواتيا باالفوز عليها بنتيجة 2 – 1.

وفي دور الأربعة اطاحت بمنتخب إنجلترا بعد أن تغلبت عليها بضربات ترجيحية 6 – 5 عقب انتهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لكل منهما.

وفي المباراة النهائية نجحت في الحصول على اللقب بفوزها على جمهورية التشيك بنتيجة 2 – 1.

ألمانيا في نسخة 2016

والمرة الرابعة كانت في بطولة أمم أوروبا 2016 في فرنسا، وتبوأت قمة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط حصدتها من الانتصار على منتخب اوكرانيا في الجولة الأولى، وعلى منتخب آيرلندا الشمالية في الجولة الثالثة أما التعادل، فكان في الجولة الثانية سلبيا مع منتخب بولندا في الجولة الثانية.

وفي دور الـ16 استطاعت أن تتخطى منتخب سلوفاكيا بالتغلب عليه بنتيجة ثلاثية نظيفة.

وفي دور ربع النهائي تمكنت من اقصاء إيطاليا بتغلبها بضربات ترجيحية 6 – 5 بعد نهاية اللقاء بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لمثله.

وفي دور نصف النهائي عجزت عن تجاوز منتخب فرنسا الذي هزمها بنتيجة هدفين نظيفين.

هل تتوج ألمانيا باللقب؟

المدهش أن سيناريو ألمانيا في دور المجموعات في بطولة أمم أوروبا الحالية يمثل بشرة خير للجمهور الألماني إذ نجح منتخبها في التتويج باللقب مرتين من أصل 3 مرات حصلت فيها على اللقب، وهي الأكثر تتويجا باللقب مع منتخب إسبانيا.

سويسرا تحل وصيفة

على الجانب الآخر بهذا التعادل ضمنت سويسرا تأهلها إلى دور ثمن النهائي بارتفاع رصيدها إلى 5 نقاط جنتها من انتصار وحيد تحقق على المجر في الجولة الأولى، وتعادلين إيجابيين في الجولتين الثانية، والثالثة مع اسكتلندا، وألمانيا على الترتيب.

سويسرا في 2016

كما كررت سويسرا سيناريو 2016 تماما حيث حلت وصيفة في المجموعة الأولى بـ5 نقاط جمعتها من انتصار واحد تحقق على منتخب ألبانيا في الجولة الأولى أعقبه تعادلين الأول كان إيجابيا مع رومانيا في الجولة الثانية، والثاني كان دون أهداف مع فرنسا في الجولة الثالثة.

لكن في دور خروج المغلوب دور الـ16 خرجت على يد بولندا بضربات ترجيحية 5 – 4 عقب انتهاء اللقاء بنتيجة التعادل الإيجابي هدف لكل منهما.

وبعد الأداء الأكثر من جيد الذي ظهرت عليه سويسرا في دور المجموعات تحلم سويسرا، وجمهورها بالوصول إلى ما هو أبعد من دور ثمن النهائي.