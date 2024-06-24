الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة أسيوط توافق على تمويل 21 مشروعًا بحثيًا لأعضاء هيئة التدريس

مجلس جامعة اسيوط
مجلس جامعة اسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تمويل 21 مشروعًا بحثيًا؛ لأعضاء هيئة التدريس، والباحثين بالجامعة؛ قيمته 3 ملايين جنيه، ضمن برنامج التمويل الداخلي للمشروعات البحثية والتنموية وحاضنات الأعمال البحثية، برعاية مكتب إدارة المشروعات البحثية؛ بهدف ربط البحث العلمي بخدمة القطاعات التنموية المختلفة.


جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد المنشاوي، مع الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لشئون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والمدير التنفيذي لمكتب إدارة المشروعات البحثية.


وأشار الدكتور أحمد المنشاوي، إلى أن جامعة أسيوط تقوم بتمويل مشروعات بحثية تطبيقية؛ بهدف ربط البحث العلمي بخدمة قطاعات التنمية المختلفة؛ لتحقيق التنمية التكنولوجية، والاجتماعية، والاقتصادية المستدامة في صعيد مصر، وفقًا لرؤية مصر 2030، وتماشيًا مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال تمويل تنافسي؛ لخلق بيئة بحثية، وتنموية جاذبة.
تمويل مشروعات بحثية تطبيقية


من جانبه، أشار الدكتور جمال بدر إلى أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، وافقت على تمويل 7 مشروعات بحثية كبيرة؛ لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والباحثين، قيمة  كل منها 250 ألف جنيه؛ بقيمة تتجاوز (مليون و700 ألف جنيه)، و14 مشروعًا بحثيًا صغيرًا من ضمنهم 12 مشروعًا قيمة كل منها 100 ألف جنيه)، ومشروعان بحثيان؛ قيمة كل مشروع 90 ألف جنيه، بإجمالى قيمة تتجاوز (مليون و٢٥٢ ألفا)، مشيرًا أن هذا التمويل؛ يعد حافزًا للباحثين على إنتاج مشروعات بحثية مبتكرة، تسهم فى حل مشكلات المجتمع.


وأوضح الدكتور عبدالرحمن حيدر؛ إن مكتب إدارة المشروعات البحثية، يقدم خدمات توجيه الباحثين، وأعضاء هيئة التدريس؛ للتقدم للمشروعات البحثية، والتوعية بالمنح، والتمويلات البحثية المختلفة، ومتابعة المنح، والتمويلات البحثية المتاحة لأعضاء هيئة التدريس من صندوق تمويل العلوم والتكنولوجيا (STDF)، أو صندوق رعاية المبتكرين، والنوابغ(ISF)، مضيفا أن مكتب المشروعات البحثية؛ يشجيع أعضاء هيئة التدريس، والباحثين على الابتكار في البحوث العلمية.


جدير بالذكر أن الاجتماع أكد تشكيل لجنة لريادة الأعمال، والابتكار بالجامعة، وتشجيع المجتمع الجامعي بالكامل؛ من أعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والعاملين، والطلاب؛ للتقدم للمنح الابتكارية، وريادة الأعمال، مع التأكيد على أهمية تطوير قواعد البيانات؛ للباحثين، والمشروعات، والمعامل البحثية، وعمل تقارير دورية بخصوص المشروعات التي سبق تمويلها؛ للوقوف على مدى الاستفادة منها، وتطويرها؛ لضمان الاستمرارية.

الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط تمويل ٢١ مشروعا لأعضاء هيئة التدريس برنامج التمويل الداخلي للمشروعات البحثية وحاضنات الأعمال البحثية ربط البحث العلمي بخدمة القطاعات التنموية

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