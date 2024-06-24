الدوى: الإخوان أنشأوا 4 معسكرات تدريب أشرف عليها فطاحل تنظيم القاعدة

قال بلال الدوي، الكاتب الصحفي، إن مصر كانت تضيع أمام أعيننا بسبب أفعال جماعة الإخوان، ورغبتها في السيطرة على مصر، ووضعها مصر في كفة والجماعة في كفة.

وأضاف خلال برنامج "إكسترا اليوم" المذاع على قناة "إكسترانيوز"، أن الأمن القومي المصري كان مهددا بطريقة فعلية، وفوجئنا بمعسكرات تدريب لجماعة الإخوان في سيناء، 4 معسكرات تدريب يقوم عليها فطاحل تنظيم القاعدة، الذين أفرج عنهم الإخوان، وكان منهم عبدالعزيز الجمل، المتورط في قتل السادات، ويمثل الجناح العسكري في تنظيم القاعدة، أبوالعلا عبد ربه قاتل فرج فودة.

ولفت إلى أن أول قرار قام مرسي بتوقيعه هو الإفراج عنهما، وعن محمد كمال عبدالكاشف الذراع اليمنى لأسامة بن لادن، وأحمد مبروك عضو تنظيم القاعدة، الذي ذهب بعد ذلك لجبهة النصرة.

وأردف: "الإخوان أرادوا تشكيل جيش موازٍ وشرطة موازية وأجهزة أمنية موازية، بالتالي تبتلع الجماعة الدولية المصرية".