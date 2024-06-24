وزير الدفاع الأمريكى يخطط لمناقشة الوضع فى غزة والحدود اللبنانية مع جالانت

أفاد مسئول أمريكي، اليوم الإثنين، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يخطط لمناقشة الوضع في غزة والحدود اللبنانية مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت.

ومن المتوقع أن يحث أوستن، وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي جالانت على تجنب التصعيد مع لبنان والسعي نحو حل دبلوماسي.

فيما أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تنهي الحرب حتى يتم إعادة المحتجزين الإسرائيليين الـ120 سالمين أو أمواتًا، مع تأكيده على التزام إسرائيل بالمبادرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي كلمة أمام الكنيست، أكد نتنياهو أن إسرائيل لن تساوم أو ترضى بأقل من النصر الساحق على قتلة حماس، مع إلقاء اللوم على إيران ووصفها بأنها الدافع وراء هذه الحملة، مشيرًا إلى أن إيران تقدر قدرات إسرائيل بشكل خاطئ وأن إسرائيل ستفرض ثمنًا باهظًا على أي تهديد.

وأكد أهمية القرارات التي اتخذت في قضية الغواصات للدفاع عن إسرائيل ضد محور الشر الإيراني، مشددا على أن إسرائيل تخوض حربًا متعددة الجبهات، معتبرًا أن هذه الحملة يقودها إيران التي تسعى لتدميرها.

وأضاف: "من يشكك في قدرة جيشنا على الانتصار يقوم بالتشويه والتحريض ويسعى لإضعاف معنوياتنا."

حماس تتهم نتنياهو بالمراوغة

من جانبها، اتهمت حركة حماس مجددا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بـ"كسب الوقت"، بهدف "مواصلة حرب الإبادة" في قطاع غزة.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق في بيان، الإثنين، إن "موقف نتنياهو الحقيقي هو عدم التوصل لاتفاق، والمراوغة لكسب الوقت ومواصلة حرب الإبادة".

وأضاف البيان: "بات واضحا للعالم أن نتنياهو هو الذي يرفض ويعطل ما ورد في خطاب بايدن، وقرار مجلس الأمن الأخير، وليس حركة حماس".