آخر تحديث..سعر الدولار اليوم الاثنين 24-6-2024 مقابل الجنيه المصري

ننشر آخر تحديث لشعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر وماكينات الصرفاة وفقًا لآخر تحديث.

سعر الدولار اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 مصر

بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية نحو 48.25 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الاثنين في البنوك المصرية

ونتيجة لما سبق ذكره ننشر آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، فقد شهد متوسط سعره استقرارًا ليبلغ 48.25 للبيع و48.35 للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية، مقابل الجنيه المصري ليصبح 48.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

كما شهد سعر صرف الدولار اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024 في البنك الأهلي استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، ليبلغ نحو 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024 في بنك مصر خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري نحو 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل الدولار اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، في بنك الإسكندرية ليبلغ نحو 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الاحد الموافق 23 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال التعاملات المسائية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر الدولار نحو 48.25 جنيه للشراء، و48.3 جنيه للبيع

سعر اليورو 51.78 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي 12.86 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 61.11 جنيه للشراء، و61.26 جنيه للبيع.