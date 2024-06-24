الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آخر تحديث..سعر الدولار اليوم الاثنين 24-6-2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

ننشر آخر تحديث لشعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والعاملة في مصر وماكينات الصرفاة وفقًا لآخر تحديث.

سعر الدولار اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 مصر 

بلغ سعر الدولار اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 في البنوك المصرية خلال التعاملات المسائية نحو 48.25 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار الاثنين في البنوك المصرية 

ونتيجة لما سبق ذكره ننشر آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، فقد شهد متوسط سعره استقرارًا ليبلغ 48.25 للبيع و48.35 للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية، مقابل الجنيه المصري ليصبح 48.27 جنيه للشراء و47.37 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات.. سعر الدولار اليوم الاثنين 24-6-2024 في البنوك

سعر الدولار في البنك الأهلي

كما شهد سعر صرف الدولار اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024 في البنك الأهلي استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، ليبلغ نحو 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024 في بنك مصر خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري نحو 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل الدولار اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، في بنك الإسكندرية ليبلغ نحو 48.27 جنيه للشراء و48.37 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الاحد الموافق 23 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال التعاملات المسائية، وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر الدولار نحو 48.25 جنيه للشراء، و48.3 جنيه للبيع

سعر اليورو 51.78 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي 12.86 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 61.11 جنيه للشراء، و61.26 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار اليوم الاثنين سعر الدولار الاثنين في البنوك المصرية سعر الدولار اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 مصر البنك التجاري الدولي سعر الدولار

مواد متعلقة

منتصف التعاملات.. سعر الدولار اليوم الاثنين 24-6-2024 في البنوك

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

كلام نهائى.. الزمالك يرفض المشاركة فى القمة 128 أمام الأهلى

تضارب فى الأقوال.. آخر تطورات أزمة إمام عاشور وأمن مول الشيخ زايد

كواليس اجتماع مجلس الزمالك بمنزل لبيب قبل إعلان مصير القمة

عاجل| العالم يغرق في الظلام.. موجات الحر تجبر أوروبا على تخفيف أحمال الكهرباء

شمس تطلب الطلاق للضرر: "شاذ وملمسنيش من 3 سنين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"

بعد حديث نتنياهو عن إنهاء العملية فى رفح.. ما هى الخطوة التالية؟