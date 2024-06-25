توقعات برج العذراء اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024

يبحث العديد من المواطنين عن توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو سواء على المستوى العاطفى أو المستوى المهنى أو العملى، وترصد “الدستور” خلال التقرير التالى توقعات برج العذراء اليوم الثلاثاء.

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مواصفات برج العذراء

أنت الأرض، مما يجعلك مؤسسًا وعمليًا ويمكن الاعتماد عليه، لن تتحمل الكثير من المخاطر، بل تفضل شيئًا أكيدًا.

بالنسبة لك الخلق عرض ملموس والمتع المادية تسعدك، فهي تمنحك الشعور بالواجب والمسؤولية والموثوقية، ومع ذلك فأنت عنيدًا وكسولًا في بعض الأحيان.



حظك اليوم.. الصعيد المهنى لبرج العذراء

سوف تزدهر في أي مهنة تختارها بسبب عملك الجاد، حيث تأخذ الحياة على محمل الجد وتستمر في التطور والتحسن لتسلق سلم النجاح.

مع طبيعت الدقيقة للغاية والعقل التحليلي، يمكن أن يكون برج العذراء كاتبًا أو طبيبًا أو محاسبًا أو مصممًا أو مزارعًا ممتازًا، ويمكن أن يعمل برج العذراء أيضًا كعالم فيزياء أو عالم رياضيات أو باحث أو مهندس معماري.



حظك اليوم.. الصعيد العاطفى لسيدة برج العذراء

على عكس الرمز، فإن نساء برج العذراء متمردات في الحب ويتبعن قلوبهن، لكن عمودها الفقري مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وهي تكره المنافقين.

سيدة العذراء عملية مميتة ورومانسية إلهية، وأيضًا هي تحب الكمال الأبدي ولا يمكنها تجاهل العيوب، والطبيعة العاطفية لبرج العذراء مسيطر عليها، ولكنها ليست معدومة.

حظك اليوم.. الصعيد العاطفى لرجل العذراء



إذا كنت تبحث عن أحلام رومانسية وحكايات خرافية، فلا يمكن أن يكون برج العذراء هو اختيارك، لأن يعيش على المستوى العملي والمادي ولكن لديه إخلاص غير أناني تجاه العائلة والأصدقاء.

من الصعب لمولود العذراء تحريكه عاطفيًا، لكنه يمكن أن يكون ماهرًا في فن الإغواء الخفي، ورجل برج العذراء دائمًا ما يكون لطيفًا ومهتمًا بكل تلك الأشياء الصغيرة التي تهم المرأة.