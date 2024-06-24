"صعود الفراعنة" و"ثلاثون مليون كلمة" جديد المركز القومى للترجمة

صدر حديثًا عن المركز القومي للترجمة، النسخة العربية لكتاب "صعود الفراعنة وسقوطهم" تأليف الباحث في المصريات توبي ويلكنسون، وترجمة أحمد زكي أحمد.

صورة كاملة لحضارة مصر القديمة

يهدف الكتاب الصادر عن المركز القومي للترجمة تحت عنوان "صعود الفراعنة وسقوطهم" إلى إعطاء صورة كاملة لحضارة مصر القديمة، أكثر توازنا مما يسطر غالبا علي صفحات الأعمال المدرسية أو الشعبية، فقد شرع المؤلف في كشف كل من نقاط القوة والضعف والنجاحات والخيبات والجرأة والوحشية التي ميزت الحياة تحت حكم الفراعنة.

يرسم الجزء الأول خريطة النهوض والسقوط الأول لمصر القديمة، من ميلادها غير الطبيعي إلي أوجها الثقافي عند ذروة عصر الأهرام، وأفولها اللاحق، ويرسم الجزء الثاني منحنيات الصعود والهبوط الاستثنائية للحضارة المصرية في القرون الستة بين نهاية المملكة القديمة وبداية الدولة الحديثة، من التفكك السياسي والحرب الأهلية إلي استعادة التحكم المركزي والتجدد الثقافي، ثم الغزو الأجنبي والتهديد بالفناء التام.

بينما يرسم الجزء الثالث خريطة لصعود وسقوط، لانتصار ومأساة، الأسرة الملكية الثامنة عشرة، من التجديد القومي إلي الانحطاط والتحلل، وفي الختام يقدم الجزء الرابع خريطة التحول الحاسمة هذه في تاريخ مصر القديمة.

واعتمد الكتاب خطا محوريا ليري السلسلة الطويلة من مرات الصعود الشاهق والسقوط المدوي للأسر الفرعونية الملكية التي حكمت هذه الأرض وما حولها طوال 3 آلاف سنة، مستندًا علي حقيقة تنال اعترافا أكاديميا واسعا، وهي أن الفراعنة هو أول من أسس دولة مركزية (دولة ــ أمة) في تاريخ البشر كلهم علي الإطلاق.

30 مليون كلمة

كما صدر حديثا عن المركز القومي للترجمة، النسخة العربية لكتاب “ثلاثون مليون كلمة”.. بناء مخ الطفل.. الانتباه.. التحدث أكثر.. تبادل الحوار، من تأليف دانا ساسكيند، بيث ساسكيند، ليزلي لوينتر ساسكيند، وترجمة أسماء نوار.

يحكي الكتاب قصة رائعة عن مهمة المرأة التي لا هوادة فيها لإعطاء كل طفل فرصة للنمو والازدهار، لقد ساعد عمل "دانا ساسكيند"، جراحة الأطفال، مع الصم علي تبين التأثير المذهل للكلمات في نمو الطفل، فهي تقدم رؤية بسيطة، لكنها عميقة، لكيفية تأثير اللغة علي المخ، وتقدم أفكارا حول كيفية تهيئة بيئة لغوية ثرية حتي يتمكن طفلة من النجاح والازدهار. موضحة بالحجج والبراهين أسباب حاجة الآباء والأمهات إلي التحدث مع أطفالهم منذ الولادة، ومبررات كون بعض أنواع التواصل أفضل من غيرها.