دعاء الغباشى: التأهل لأوليمبياد باريس كان حلمًا بذلنا ما بوسعنا من أجله

أعربت دعاء الغباشي لاعبة منتخب مصر للكرة الطائرة الشاطئية ونادي الأهلي، عن سعادتها بعد التتويج بلقب البطولة الإفريقية للكرة الطائرة الشاطئية والتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

وتوج المنتخب المصري للسيدات للكرة الطائرة الشاطئية بلقب البطولة بعد الفوز على منتخب نيجيريا بنتيجة "2-1" في الدور النهائي.

قالت الغباشي: "أشكر كل مدرب قدم المساعدة والدعم لي لكي أتواجد في هذه المكانة، وأشكر مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر الذي يقدم لنا كل الدعم والمساندة والتحفيز ويوفر لنا جميع المتطلبات ويقوم بتذليل كل الصعوبات التي واجهتنا".

وأضافت: "التأهل للأوليمبياد كان الحلم الأساسي بالنسبة لي ولمروة مجدي زميلتي بالمنتخب منذ عام 2021، حيث إنه منذ ذلك العام ونحن نبذل ما في وسعنا لكي نصل إلى هذه اللحظة".

وتحدثت الغباشي عن المباراة النهائية قائلة: "كانت المباراة صعبة وقوية جدًا ولكن استطعنا العودة في المباراة وتحقيق الفوز والتأهل إلى الحدث الأكبر على مستوى العالم".

وواصلت: "تنظيم البطولة كان مميزًا جدًا، حيث إن المغرب من أكثر الدول التي تقوم بتنظيم البطولات على مستويات عالمية، كل الشكر للسيدة بشرى حجيج رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة على هذا التنظيم".

واختتمت: "هذا اللقب والتأهل نتاج تعب وجهد كبير مبذول خلال الفترة الماضية، وفي النهاية لم يضع تعبنا وحققنا الهدف".