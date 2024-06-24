الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

30 يونيو.. العصر الذهبى لتمكين المرأة المصرية

30 يونيو
30 يونيو

عرض برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، عبر قناة dmc، تقريرًا بعنوان "30 يونيو.. العصر الذهبي لتمكين  المرأة المصرية". 

وأوضح التقرير أن المرأة المصرية احتلت صدارة المشهد في ثورة 30 يونيو 2013.

بعد ثورة 30 يونيو، لاقت المرأة دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية لتمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. 

20 مادة دستورية تضمنها دستور 2014 لضمان حقوق المرأة. 

تكريمًا للمرأة.. أعلنت الدولة عام 2017 عامًا للمرأة وأطلقت استراتيجية وطنية لتمكينها.

6 حقائب وزارية تتولاها سيدات بنسبة 24%.

27 % من نواب الوزراء من السيدات. 

تعيين المرأة لأول مرة في منصب محافظ. 

31 % من نواب المحافظين من السيدات.

165 نائبة داخل مجلس النواب و41 نائبة في مجلس الشيوخ. 

137 قاضية تم تعيينهن في مجلس الدولة من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية. 

زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائي ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022.

7.1 % نسبة القيادات النسائية في المناصب التنفيذية وهي أعلى من المتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 

119 ألف سيدة استفدن من حملات التوعية للمرأة بالمنتجات المالية والمصرفية. 

إطلاق المبادرة الرئاسية "صحة المرأة" التي تستهدف 28 مليون سيدة.

تمويل 57 ألف مشروع صغير لحوالي 79 ألف سيدة في برنامج تنمية المرأة الريفية. 

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