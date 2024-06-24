الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحضيرات الأخيرة لحفل نوال الزغبي في مهرجان موازين (فيديو)

جريدة الدستور

تستعد المطربة نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي ضخم اليوم ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، لتقدم خلال بلقة مميزة من اجمل اغنياتها.

وشاركت “نوال” جمهورها التحضيرات النهائية استادا لانطلاق الحفل بعد وصولها لمطار المغرب، وظهرت خلال الفيديو بإطلالة كلاسيك مميزة متجهة للمسرح الذي ستقدم فيه حفل الليلة.

https://www.instagram.com/reel/C8mj822qCor/?utm_source=ig_web_copy_link

وطرحت مؤخرًا نوال الزغبى أغنية "فخامة معاليك"،حيث صورت كليب الأغنية في لبنان، تحت قيادة المخرج فادي حداد، من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح وتقدمها نوال الزغبى بستايل غنائي جديد باللهجة الخليجية من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي.

وطرحت الزغبى آخر أعمالها الغنائية بعنوان "ريتو" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتطبيقات والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سيلمان، توزيع عمر صباغ، إخراج فادي حداد.

واحتفلت مؤخرًا نوال الزغبى بطرح أغنيتها الجديدة "أنا مش بتساب"، عبر حسابها على تويتر، ونشرت مقطع فيديو من الأغنية التى تم تصويرها فى لبنان واستغرق التصوير يومين، الأول داخل الاستوديو والثانى على البحر وسط أجواء حماسية، لاسيما أن الأغنية تحمل الإيقاع الموسيقى السريع.

نوال الزغبي المطربة نوال الزغبي فاعليات مهرجان موازين مهرجان موازين موازين نوال المغرب المخرج اللبناني نضال بكاسيني

مواد متعلقة

"مفيش ممنوع".. لطيفة تكشف موعد طرح ألبومها الجديد

"ولاد رزق 3" فى الصدارة.. إيرادات أفلام عيد الأضحى أمس الأحد

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2024 حتى الآن

محمد محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاد والدته: كل سنة وحضرتك طيبة

بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. كيف دعمت نجمات الفن كندة علوش في أزمتها؟

لحن كاظم الساهر.. لطيفة تكشف تفاصيل أغنية "نويت أعانده" من ألبومها الجديد

أحمد سعد يتألق بحفل جماهيرى ضخم في مهرجان موازين (صور)

أحمد فهيم لـ"الدستور": كواليس "عصابة الماكس" كوميدية.. والتصوير بملابس شتوية في الصيف صعب

الأكثر قراءة

الكهرباء والبترول تعتذران: تخفيف الأحمال ساعة إضافية مستمر حتى نهاية الأسبوع

كلام نهائى.. الزمالك يرفض المشاركة فى القمة 128 أمام الأهلى

تضارب فى الأقوال.. آخر تطورات أزمة إمام عاشور وأمن مول الشيخ زايد

كواليس اجتماع مجلس الزمالك بمنزل لبيب قبل إعلان مصير القمة

عاجل| العالم يغرق في الظلام.. موجات الحر تجبر أوروبا على تخفيف أحمال الكهرباء

شمس تطلب الطلاق للضرر: "شاذ وملمسنيش من 3 سنين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

New Amsterdam | التعاون والعمل الجماعى كقيمة قيادية: دروس من د. ماكس وتجارب الشركات العالمية

د.مني وهبة

القطاع الخاص المصرى.. مفتاح جذب الاستثمار الأجنبى

نرمين يسر

Silence.. دعوة للتأمل وطرح الأسئلة المحرمة

محمود خليل

لقمان الحكيم

رشا عبدالمنعم

جميلة والحب غير المشروط

ماجد حبته

خطة تدريب التنمية المحلية

لواء. محسن الفحام

ما قبلها.. وما بعدها

لواء.حمدى البطران

أول مؤتمر مصرى للموسيقى

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يضع جيش الاحتلال فى ورطة بقطاع غزة.. وأمريكا تضغط لإنقاذ تل أبيب

إنهاء حرب غزة يُفجّر الخلافات فى إسرائيل.. وجالانت يستغل واشنطن لـ"خنق نتنياهو"

بعد حديث نتنياهو عن إنهاء العملية فى رفح.. ما هى الخطوة التالية؟