التحضيرات الأخيرة لحفل نوال الزغبي في مهرجان موازين (فيديو)

تستعد المطربة نوال الزغبي لإحياء حفل غنائي ضخم اليوم ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، لتقدم خلال بلقة مميزة من اجمل اغنياتها.

وشاركت “نوال” جمهورها التحضيرات النهائية استادا لانطلاق الحفل بعد وصولها لمطار المغرب، وظهرت خلال الفيديو بإطلالة كلاسيك مميزة متجهة للمسرح الذي ستقدم فيه حفل الليلة.

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وطرحت مؤخرًا نوال الزغبى أغنية "فخامة معاليك"،حيث صورت كليب الأغنية في لبنان، تحت قيادة المخرج فادي حداد، من كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع وميكس هاني ربيع وماستر ماهر صلاح وتقدمها نوال الزغبى بستايل غنائي جديد باللهجة الخليجية من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي.

وطرحت الزغبى آخر أعمالها الغنائية بعنوان "ريتو" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتطبيقات والمنصات الموسيقية المختلفة، والأغنية من كلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سيلمان، توزيع عمر صباغ، إخراج فادي حداد.

واحتفلت مؤخرًا نوال الزغبى بطرح أغنيتها الجديدة "أنا مش بتساب"، عبر حسابها على تويتر، ونشرت مقطع فيديو من الأغنية التى تم تصويرها فى لبنان واستغرق التصوير يومين، الأول داخل الاستوديو والثانى على البحر وسط أجواء حماسية، لاسيما أن الأغنية تحمل الإيقاع الموسيقى السريع.