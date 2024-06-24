الإثنين 24 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشغيل 10 سيارات توثيق بمحافظتى الإسكندرية ومطروح والساحل الشمالى

وزير العدل
وزير العدل

وجه المستشار عمر مروان،  وزير العدل بتشغيل مراكز خدمات مصر المتنقلة فى نطاق محافظتى الاسكندرية ومطروح ومنطقة الساحل الشمالى خلال فترات الكثافة المتزايدة فى شهرى يوليو وأغسطس 2024، وذلك بتوفير 10 مراكز خدمات مصر المتنقلة (سيارات التوثيق) ونشرها بمنطقة الساحل الشمالى بالأماكن التالية: قرية سيدى كرير، مدينة الحمام، زهران مول، مارينا 3، مارينا 5، مدينة العلمين الجديدة، قرية مراسى، مدينة سيدى عبدالرحمن، مدينة برج العرب، قرية هايسندا.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة المصرية تيسيرًا على المواطنين فى تقديم خدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وسيتم تغيير تلك الأماكن حسب كثافة المعاملات على أن تتم تغطية منطقة الساحل الشمالى وتكون مواعيد العمل من الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى الساعة الثالثة مساء، ومن الساعة الخامسة مساء حتى الساعة التاسعة مساء، على أن يتم تفعيل الخدمات اعتبارًا من الأول من يوليو2024 .

المستشار عمر مروان وزير العدل خدمات مصر المتنقلة الإسكندرية الساحل الشمالى سيارات التوثيق

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